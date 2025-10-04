5 октября 2025 года в 13:15 состоится поединок 6-го тура чемпионата Эредивизии. «Твенте» будет принимать скромный «Эраклес».

«Твенте»

«Твенте» под руководством Йона ван ден Брома в последних пяти матчах во всех турнирах одержал три победы (+1 ничья и одно поражение). Последний успех – напряжeнная победа 3:2 над «Фортуной Ситтард» 26 сентября 2025 года – добавила уверенности перед дерби против «Эраклеса».

Тактика ван ден Брома строится на атакующем стиле с акцентом на игру через фланги и быстрые переходы. Формация 4-2-3-1 позволяет использовать скорость вингеров и креативность плеймейкера Кристиана Хлинссона, который отметился голом и двумя ассистами в последних трeх матчах.

Последние три игры:

Твенте – Фортуна 3:2

Спарта – Твенте 1:5

Твенте – Бреда 2:2

«Эраклес»

«Эраклес» переживает тяжeлый старт сезона, находясь на дне таблицы Эредивизи с тремя очками после семи туров. Единственный луч света – недавняя победа 3:0 над «Спартой Роттердам» 27 сентября 2025 года, которая прервала серию из шести поражений.

Последние три игры:

Эраклес – Спарта 3:0

Бреда – Эраклес 2:1

Эраклес – АЗ 1:2

Очные встречи

Эраклес – Твенте 2:1

Твенте – Эраклес 5:0

Твенте – Эраклес 1:0

Прогноз на матч «Твенте» – «Эраклес»

«Эраклес» ужасен в гостях – 4 поражения в 4 матчах при всего лишь одном результативном ударе в ворота соперников. Очевидно, что «Твенте» будет серьезным фаворитом и вполне способен оправдать свой статус.

Прогноз: победа «Твенте» с форой -1, кеф – 1.46. Прогноз на счет – 3:1.