«Твенте» - «Эраклес»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2027 с коэффициентом 1.46

04 октября 2025 8:31
Твенте - Хераклес
05 окт. 2025, воскресенье 13:15 | Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Перейти в онлайн матча
5 октября 2025 года в 13:15 состоится поединок 6-го тура чемпионата Эредивизии. «Твенте» будет принимать скромный «Эраклес».

«Твенте»

«Твенте» под руководством Йона ван ден Брома в последних пяти матчах во всех турнирах одержал три победы (+1 ничья и одно поражение). Последний успех – напряжeнная победа 3:2 над «Фортуной Ситтард» 26 сентября 2025 года – добавила уверенности перед дерби против «Эраклеса».

Тактика ван ден Брома строится на атакующем стиле с акцентом на игру через фланги и быстрые переходы. Формация 4-2-3-1 позволяет использовать скорость вингеров и креативность плеймейкера Кристиана Хлинссона, который отметился голом и двумя ассистами в последних трeх матчах.

Последние три игры:

  • Твенте – Фортуна 3:2
  • Спарта – Твенте 1:5
  • Твенте – Бреда 2:2

«Эраклес»

«Эраклес» переживает тяжeлый старт сезона, находясь на дне таблицы Эредивизи с тремя очками после семи туров. Единственный луч света – недавняя победа 3:0 над «Спартой Роттердам» 27 сентября 2025 года, которая прервала серию из шести поражений.

Последние три игры:

  • Эраклес – Спарта 3:0
  • Бреда – Эраклес 2:1
  • Эраклес – АЗ 1:2

Очные встречи

  • Эраклес – Твенте 2:1
  • Твенте – Эраклес 5:0
  • Твенте – Эраклес 1:0

Прогноз на матч «Твенте» – «Эраклес»

«Эраклес» ужасен в гостях – 4 поражения в 4 матчах при всего лишь одном результативном ударе в ворота соперников. Очевидно, что «Твенте» будет серьезным фаворитом и вполне способен оправдать свой статус.

Прогноз: победа «Твенте» с форой -1, кеф – 1.46. Прогноз на счет – 3:1.

Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Хераклес Твенте
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 