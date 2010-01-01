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    Хераклес - результаты

    Город Альмело
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.heracles.nl/
    Стадион Полман
    Тренер Джон Стигеман
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2021/2022)
    34 тур
    		15 мая, воскресенье 15:30 Хераклес 1:3 Спарта
    33 тур
    		11 мая, среда 21:00 РКС Ваалвейк 2:0 Хераклес
    32 тур
    		7 мая, суббота 21:00 Виллем II 2:0 Хераклес
    31 тур
    		30 апреля, суббота 21:00 Хераклес 1:1 Твенте
    30 тур
    		24 апреля, воскресенье 15:30 Гронинген 0:1 Хераклес
    29 тур
    		10 апреля, воскресенье 17:45 Хераклес 1:4 Фейеноорд
    28 тур
    		3 апреля, воскресенье 15:30 Фортуна 0:2 Хераклес
    27 тур
    		18 марта, пятница 22:00 Херенвен 2:0 Хераклес
    26 тур
    		13 марта, воскресенье 16:30 Хераклес 0:0 Витесс
    25 тур
    		6 марта, воскресенье 14:15 ПСВ 3:1 Хераклес
    24 тур
    		26 февраля, суббота 18:30 Хераклес 2:0 Зволле
    23 тур
    		19 февраля, суббота 23:00 АЗ Алкмаар 2:1 Хераклес
    22 тур
    		11 февраля, пятница 22:00 Хераклес 1:0 Утрехт
    21 тур
    		6 февраля, воскресенье 18:45 Аякс 3:0 Хераклес
    20 тур
    		23 января, воскресенье 16:30 Хераклес 1:1 Гоу Эхед Иглс
    19 тур
    		15 января, суббота 20:45 НЕК 0:0 Хераклес
    18 тур
    		22 декабря, среда 22:00 Хераклес 1:1 Камбур
    17 тур
    		18 декабря, суббота 22:00 Хераклес 4:2 Гронинген
    16 тур
    		12 декабря, воскресенье 16:30 Витесс 2:1 Хераклес
    15 тур
    		4 декабря, суббота 23:00 Хераклес 0:1 Херенвен
    4 тур
    		1 декабря, среда 22:00 Фейеноорд 2:1 Хераклес
    14 тур
    		28 ноября, воскресенье 16:30 Утрехт 1:0 Хераклес
    13 тур
    		20 ноября, суббота 23:00 Хераклес 3:1 Фортуна
    12 тур
    		5 ноября, пятница 22:00 Твенте 1:0 Хераклес
    11 тур
    		30 октября, суббота 19:45 Хераклес 0:0 Аякс
    10 тур
    		23 октября, суббота 21:00 Зволле 1:0 Хераклес
    9 тур
    		16 октября, суббота 19:45 Гоу Эхед Иглс 4:2 Хераклес
    8 тур
    		2 октября, суббота 21:00 Хераклес 3:2 Виллем II
    7 тур
    		26 сентября, воскресенье 17:45 Хераклес 1:0 РКС Ваалвейк
    6 тур
    		23 сентября, четверг 19:45 Камбур 2:1 Хераклес
    5 тур
    		19 сентября, воскресенье 17:45 Хераклес 3:2 АЗ Алкмаар
    3 тур
    		29 августа, воскресенье 15:30 Хераклес 0:1 НЕК
    2 тур
    		21 августа, суббота 21:00 Спарта 1:1 Хераклес
    1 тур
    		14 августа, суббота 19:45 Хераклес 0:2 ПСВ
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