Турниры:
Голландия. Эредивизие (2021/2022)
|34 тур
|15 мая, воскресенье
|15:30
|Хераклес
|1:3
|Спарта
|33 тур
|11 мая, среда
|21:00
|РКС Ваалвейк
|2:0
|Хераклес
|32 тур
|7 мая, суббота
|21:00
|Виллем II
|2:0
|Хераклес
|31 тур
|30 апреля, суббота
|21:00
|Хераклес
|1:1
|Твенте
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|15:30
|Гронинген
|0:1
|Хераклес
|29 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:45
|Хераклес
|1:4
|Фейеноорд
|28 тур
|3 апреля, воскресенье
|15:30
|Фортуна
|0:2
|Хераклес
|27 тур
|18 марта, пятница
|22:00
|Херенвен
|2:0
|Хераклес
|26 тур
|13 марта, воскресенье
|16:30
|Хераклес
|0:0
|Витесс
|25 тур
|6 марта, воскресенье
|14:15
|ПСВ
|3:1
|Хераклес
|24 тур
|26 февраля, суббота
|18:30
|Хераклес
|2:0
|Зволле
|23 тур
|19 февраля, суббота
|23:00
|АЗ Алкмаар
|2:1
|Хераклес
|22 тур
|11 февраля, пятница
|22:00
|Хераклес
|1:0
|Утрехт
|21 тур
|6 февраля, воскресенье
|18:45
|Аякс
|3:0
|Хераклес
|20 тур
|23 января, воскресенье
|16:30
|Хераклес
|1:1
|Гоу Эхед Иглс
|19 тур
|15 января, суббота
|20:45
|НЕК
|0:0
|Хераклес
|18 тур
|22 декабря, среда
|22:00
|Хераклес
|1:1
|Камбур
|17 тур
|18 декабря, суббота
|22:00
|Хераклес
|4:2
|Гронинген
|16 тур
|12 декабря, воскресенье
|16:30
|Витесс
|2:1
|Хераклес
|15 тур
|4 декабря, суббота
|23:00
|Хераклес
|0:1
|Херенвен
|4 тур
|1 декабря, среда
|22:00
|Фейеноорд
|2:1
|Хераклес
|14 тур
|28 ноября, воскресенье
|16:30
|Утрехт
|1:0
|Хераклес
|13 тур
|20 ноября, суббота
|23:00
|Хераклес
|3:1
|Фортуна
|12 тур
|5 ноября, пятница
|22:00
|Твенте
|1:0
|Хераклес
|11 тур
|30 октября, суббота
|19:45
|Хераклес
|0:0
|Аякс
|10 тур
|23 октября, суббота
|21:00
|Зволле
|1:0
|Хераклес
|9 тур
|16 октября, суббота
|19:45
|Гоу Эхед Иглс
|4:2
|Хераклес
|8 тур
|2 октября, суббота
|21:00
|Хераклес
|3:2
|Виллем II
|7 тур
|26 сентября, воскресенье
|17:45
|Хераклес
|1:0
|РКС Ваалвейк
|6 тур
|23 сентября, четверг
|19:45
|Камбур
|2:1
|Хераклес
|5 тур
|19 сентября, воскресенье
|17:45
|Хераклес
|3:2
|АЗ Алкмаар
|3 тур
|29 августа, воскресенье
|15:30
|Хераклес
|0:1
|НЕК
|2 тур
|21 августа, суббота
|21:00
|Спарта
|1:1
|Хераклес
|1 тур
|14 августа, суббота
|19:45
|Хераклес
|0:2
|ПСВ