6 декабря в 15-м туре Эредивизи «Хераклес» примет «Телстар». Встречаются соседи по нижней части таблицы: хозяева идут 16-ми с 13 очками, гости замыкают турнирную таблицу с 10 очками. При этом обе команды в последние недели заметно прибавили в атаке, так что матч обещает получиться открытым и результативным, а фактор поля и статистика очных встреч заметно склоняют расклад в пользу «Хераклеса».

«Хераклес»

«Хераклес» выходит на игру в роли ярко выраженного фаворита по текущей форме. Команда не проигрывает в четырeх матчах Эредивизи подряд и в каждом из них забивает. За последние пять встреч хозяева оформили 19 голов – в среднем 3.80 за игру, что для коллектива из нижней части таблицы выглядит почти сенсационно. При этом оборона далека от идеала: 7 пропущенных за тот же отрезок и серия из девяти матчей с пропущенными мячами. Лидером атаки является Ииц Хорнкамп, на счету которого уже 9 голов в 13 матчах.

«Телстар»

«Телстар» подходит к игре в более сложном положении. Команда не может победить уже семь туров подряд и находится на последнем, 18-м месте. Тем не менее в атаке есть определeнный прогресс: 9 забитых мячей в пяти последних матчах (1.80 в среднем). Но системные проблемы в обороне, хоть и выглядят чуть менее остро, чем у «Хераклеса» (5 пропущенных за 5 матчей), всe равно не позволяют набирать очки стабильно. Лучший бомбардир – Милан Зонневелд с 4 голами.

Факты о командах

«Хераклес»

Не проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

Забивает в 5 последних матчах подряд

В среднем: 3.80 забитого и 1.40 пропущенного за последние 5 игр

Пропускает в 9 последних матчах

В очных матчах с «Телстаром» забивает в 13 последних встречах

Не пропускает от «Телстара» в 4 последних очных матчах

Побеждает «Телстар» в 5 последних очных встречах

«Телстар»

Не выигрывает в 7 последних матчах Эредивизи

В среднем: 1.80 забитого и 1.00 пропущенного за последние 5 игр

Забивает в большинстве недавних матчей (9 голов за 5 игр)

Уступил «Фейеноорду» 1:2 в последнем туре, но создал моменты в атаке

Прогноз на матч «Хераклес» – «Телстар»

Команды демонстрируют атакующий футбол и при этом не блещут надежностью в обороне. «Хераклес» сейчас выглядит заметно мощнее в атаке, о чeм говорит серия результативных матчей и почти четыре мяча в среднем за игру на последнем отрезке. Доминирование в личных встречах также на стороне хозяев: пять побед подряд над «Телстаром», при этом в четырeх последних матчах они не пропускали.

«Телстар» способен забить за счeт активной игры впереди, но общая форма и турнирное положение заставляют предполагать преимущество хозяев. Логично ожидать, что «Хераклес» снова реализует своe преимущество в атаке, а матч в целом может получиться результативным. При этом, учитывая голевой тонус хозяев и их мотивацию выбираться из зоны вылета, ставка на индивидуальный тотал «Хераклеса» выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки: