«Хераклес» – «Телстар»: прогноз и ставки на матч 6 декабря 2025 с коэффициентом 1.88

05 декабря 2025 11:43
Хераклес - Телстар
06 дек. 2025, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Индивидуальный тотал «Хераклеса» больше 1.5
Сделать ставку

6 декабря в 15-м туре Эредивизи «Хераклес» примет «Телстар». Встречаются соседи по нижней части таблицы: хозяева идут 16-ми с 13 очками, гости замыкают турнирную таблицу с 10 очками. При этом обе команды в последние недели заметно прибавили в атаке, так что матч обещает получиться открытым и результативным, а фактор поля и статистика очных встреч заметно склоняют расклад в пользу «Хераклеса».

«Хераклес»

«Хераклес» выходит на игру в роли ярко выраженного фаворита по текущей форме. Команда не проигрывает в четырeх матчах Эредивизи подряд и в каждом из них забивает. За последние пять встреч хозяева оформили 19 голов – в среднем 3.80 за игру, что для коллектива из нижней части таблицы выглядит почти сенсационно. При этом оборона далека от идеала: 7 пропущенных за тот же отрезок и серия из девяти матчей с пропущенными мячами. Лидером атаки является Ииц Хорнкамп, на счету которого уже 9 голов в 13 матчах.

«Телстар»

«Телстар» подходит к игре в более сложном положении. Команда не может победить уже семь туров подряд и находится на последнем, 18-м месте. Тем не менее в атаке есть определeнный прогресс: 9 забитых мячей в пяти последних матчах (1.80 в среднем). Но системные проблемы в обороне, хоть и выглядят чуть менее остро, чем у «Хераклеса» (5 пропущенных за 5 матчей), всe равно не позволяют набирать очки стабильно. Лучший бомбардир – Милан Зонневелд с 4 голами.

Факты о командах

«Хераклес»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 5 последних матчах подряд
  • В среднем: 3.80 забитого и 1.40 пропущенного за последние 5 игр
  • Пропускает в 9 последних матчах
  • В очных матчах с «Телстаром» забивает в 13 последних встречах
  • Не пропускает от «Телстара» в 4 последних очных матчах
  • Побеждает «Телстар» в 5 последних очных встречах

«Телстар»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах Эредивизи
  • В среднем: 1.80 забитого и 1.00 пропущенного за последние 5 игр
  • Забивает в большинстве недавних матчей (9 голов за 5 игр)
  • Уступил «Фейеноорду» 1:2 в последнем туре, но создал моменты в атаке

Прогноз на матч «Хераклес» – «Телстар»

Команды демонстрируют атакующий футбол и при этом не блещут надежностью в обороне. «Хераклес» сейчас выглядит заметно мощнее в атаке, о чeм говорит серия результативных матчей и почти четыре мяча в среднем за игру на последнем отрезке. Доминирование в личных встречах также на стороне хозяев: пять побед подряд над «Телстаром», при этом в четырeх последних матчах они не пропускали.

«Телстар» способен забить за счeт активной игры впереди, но общая форма и турнирное положение заставляют предполагать преимущество хозяев. Логично ожидать, что «Хераклес» снова реализует своe преимущество в атаке, а матч в целом может получиться результативным. При этом, учитывая голевой тонус хозяев и их мотивацию выбираться из зоны вылета, ставка на индивидуальный тотал «Хераклеса» выглядит оптимальной.

Рекомендованные ставки:

  • Индивидуальный тотал «Хераклеса» больше 1.5 – коэффициент 1.88
  • Победа «Хераклеса» с форой (-1) – коэффициент 2.25

1.88
Индивидуальный тотал «Хераклеса» больше 1.5
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Телстар Хераклес
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 