«Хераклес» - «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.95

18 октября 2025 10:34
Хераклес - Фейеноорд
19 окт. 2025, воскресенье 17:45 | Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.95
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
Сделать ставку

19 октября 2025 года в 17:45 состоится поединок 9-го тура чемпионата Нидерландов. «Хераклес» будет принимать одного из флагманов местного футбола – «Фейеноорд».

«Хераклес»

«Хераклес» – главный аутсайдер Эредивизии прямо сейчас. Команда находится в откровенно плачевном состоянии, набрав три очка в 8 турах. Теперь ей предстоит противостояние с клубом с диаметрально противоположной части таблицы.

Последние три игры:

  • Твенте – Хераклес 2:1
  • Хераклес – Спарта 3:0
  • Бреда – Хераклес 2:1

«Фейеноорд»

«Фейе» Робина ван Перси проводит выдающийся сезон, уверенно занимая первое место в Эредивизи с 22 очками после 8 матчей. Команда демонстрирует впечатляющую статистику: 7 побед, 1 ничья и ни одного поражения, с 18 забитыми и всего 6 пропущенными голами. Эта замечательная форма подкреплена уверенными выступлениями как дома, так и на выезде.

Последние три игры:

  • Фейеноорд – Утрехт 3:2
  • Фейеноорд – Астон Вилла 0:2
  • Гронинген – Фейеноорд 0:1

Очные встречи

  • Хераклес – Фейеноорд 1:4
  • Фейеноорд – Хераклес 5:2
  • Фейеноорд – Хераклес 3:0

Прогноз на матч «Хераклес» – «Фейеноорд»

Сложно представить, чем именно «Хераклес» сможет удивить столь сильного противника. «Фейеноорд» исторически доминирует в противостоянии с «черно-белыми» и едва ли потеряет очки и сейчас. Ставим на уверенный успех парней Робина ван Перси.

Прогноз: победа «Фейеноорда» с форой -1,5, коэффициент – 1.95. Прогноз на счет – 0:3.

1.95
Победа «Фейеноорда» с форой -1,5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Хераклес
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
