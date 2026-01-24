Введите ваш ник на сайте
«Фейеноорд» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 25 января 2026 с коэффициентом 1.92

24 января 2026 10:58
Фейеноорд - Хераклес
25 янв. 2026, воскресенье 18:45 | Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.92
Фора «Фейеноорда» (-2.0)
Сделать ставку

25 января в рамках 20-го тура голландской Эредивизи один из лидеров чемпионата «Фейеноорд» на своeм стадионе «Де Кейп» примет главного аутсайдера лиги, «Хераклес». Матч является классическим противостоянием первого и последнего эшелона, где диспропорция в классе и текущей форме колоссальна. «Фейеноорд» стремится выйти из мини-кризиса, в то время как «Хераклес» борется за выживание, находясь в глубоком спаде.

«Фейеноорд»

Команда занимает 2-е место с 36 очками, но переживает непростой период, не побеждая 4 матча подряд в чемпионате. При этом «Фейеноорд» остаeтся голеадой: в последних 5 играх команда забила 11 мячей (2.20 в среднем за игру) благодаря одному из лучших бомбардиров лиги Аясе Уэде (19 голов). Главная проблема – катастрофическая игра в обороне: 10 пропущенных голов в 5 матчах и пропуски в 15 из 17 последних встреч. Победа в Лиге Европы над «Штурмом» (3:0) может вернуть уверенность.

«Хераклес»

Команда находится в бедственном положении, занимая последнее, 18-е место с 14 очками и проиграв 4 матча подряд. «Хераклес» демонстрирует худшие показатели в лиге: команда пропускает в 16 матчах подряд, всего 10 голов в последних 5 играх (2.00 в среднем). Атака слаба – 6 голов за тот же период. Лучший бомбардир Лука Куленович (5 голов) не решает системных проблем. Поражение от «Твенте» (0:2) лишь подтверждает негативную динамику.

Факты о командах:

«Фейеноорд»

  • Без побед 4 матча подряд в чемпионате.
  • Забивает в среднем 2.20 гола за игру (последние 5 туров).
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру (последние 5 туров).
  • Побеждает «Хераклес» в 7 последних очных матчах.

«Хераклес»

  • 4 поражения подряд в чемпионате.
  • Пропускает в 16 последних матчах.
  • Имеет худшую оборону среди данных команд.
  • Проиграл «Фейеноорду» в первом круге со счeтом 0:7.

Прогноз на матч «Фейеноорд» – «Хераклес»

Исход матча предопределeн. «Фейеноорд» – абсолютный фаворит, обладающий колоссальным преимуществом в классе, атаке и мотивации после серии без побед. Слабая, постоянно пробиваемая оборона «Хераклеса» станет идеальной мишенью для Уэды и компании. История личных встреч, включая разгром 0:7 в этом сезоне, говорит сама за себя. Ключевой вопрос – сколько голов забьeт «Фейеноорд» и сможет ли «Хераклес» ответить. Учитывая, что «Фейеноорд» пропускает в 15 из 17 матчей, а «Хераклес» забивал в 3 последних турах, вероятность ответного гола аутсайдера существует. Однако это не помешает хозяевам одержать крупную победу. Матч ожидается результативным с явным доминированием «Фейеноорда». Основная ставка – на уверенную победу фаворита с форой, отражающей диспропорцию сил.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Фейеноорда» (-2.0) – коэффициент 1.92
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.83

1.92
Фора «Фейеноорда» (-2.0)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Нидерланды. Эредивизие Хераклес Фейеноорд
