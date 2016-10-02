Эредивизие. «Аякс» не без проблем обыграл «Утрехт», «Фейеноорд» одержал восьмую победу подряд

В матче 8-го тура Эредивизие «Аякс» на своем поле в непростой борьбе обыграл «Утрехт» со счетом 3:2.

В других встречах «Фейеноорд» сломил сопротивление «Виллема II» и одержал восьмую победу в чемпионате подряд, «Хераклес» поделил очки с «Твенте», «Спарта» сыграла вничью с «АЗ Алкааром».

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 8-й тур

Аякс – Утрехт – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Конбой, 27; 1:1 – Лиувен, 47 (в свои ворота); 2:1 – Шоне, 79 (с пенальти); 3:1 – Зайич, 87; 3:2 – ван дер Маарел, 90.

Виллем II – Фейеноорд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Йоргенсен, 16; 0:2 – Тапиа, 76.

Хераклес – Твенте – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Клих, 40 (с пенальти); 1:1 – Арментерос, 42.

Спарта – АЗ Алкмаар – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Тил, 6; 1:1 – Бройер, 39.

Удаление: Дюмфирс, 90 – нет.

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