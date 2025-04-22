23 апреля на стадионе «Эуроборг» в Гронингене состоится матч 30-го тура Эредивизи, в котором местный «Гронинген» примет «Хераклес». Обе команды занимают позиции в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за как можно более спокойную концовку сезона. Обеим нужно набирать очки, но подход к игре и формы клубов существенно различаются.
«Гронинген»
«Гронинген» переживает не лучший отрезок сезона – три поражения подряд в Эредивизи, 12 пропущенных голов за 5 матчей и серьeзные проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем по 2.40 гола за игру, что делает еe одной из самых уязвимых в чемпионате. При этом в атаке «Гронинген» всe ещe способен находить моменты, забивая в последних восьми матчах подряд. Тейс Остинг остаeтся ключевым игроком, но его скромные 4 гола за 23 встречи подчeркивают слабую реализацию командных атак.
Домашняя арена перестала быть фактором – проигрыши от «ПСВ» и ничья с «НАК» показали, что даже поддержка трибун не спасает от системных проблем в обороне и слабой игры в центре поля.
«Хераклес»
«Хераклес» показывает стабильную игру и идeт девятым, имея комфортный отрыв от зоны вылета. Команда не проигрывает в четырeх матчах подряд и демонстрирует надeжность в обороне: всего два пропущенных мяча за 5 последних игр, в среднем 0.40 за матч. Да, результативность не впечатляет (0.80 гола за игру), но команда играет строго и умеет использовать редкие моменты.
Особое внимание заслуживает Лука Куленович, забивший 9 голов в 22 матчах – он способен использовать любую ошибку соперника, особенно с учeтом текущей формы обороны «Гронингена».
Факты о командах
«Гронинген»:
- Три поражения подряд
- В последних 5 матчах – 4 забитых, 12 пропущенных
- В среднем 0.80 гола за игру
- Пропускает в 5 матчах подряд
«Хераклес»:
- Не проигрывает в 4 матчах
- 4 забитых, 2 пропущенных за 5 игр
- В среднем 0.40 пропущенных за матч
- Пропускает меньше всех среди команд середины таблицы
Прогноз на матч «Гронинген» – «Хераклес»
Учитывая статистику, текущую форму и мотивацию команд, «Хераклес» выглядит более сбалансированной и стабильной стороной. Несмотря на выезд, у гостей есть все шансы взять хотя бы одно очко, а возможно и победить. «Гронинген» будет стараться исправить положение, но с учeтом оборонительных провалов даже домашний матч может стать новым разочарованием.
Ставки на матч
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
- «Хераклес» не проиграет (X2) – коэффициент 1.70
- Индивидуальный тотал «Гронингена» меньше 1.5 – коэффициент 1.65
- Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85