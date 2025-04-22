23 апреля на стадионе «Эуроборг» в Гронингене состоится матч 30-го тура Эредивизи, в котором местный «Гронинген» примет «Хераклес». Обе команды занимают позиции в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за как можно более спокойную концовку сезона. Обеим нужно набирать очки, но подход к игре и формы клубов существенно различаются.

«Гронинген»

«Гронинген» переживает не лучший отрезок сезона – три поражения подряд в Эредивизи, 12 пропущенных голов за 5 матчей и серьeзные проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем по 2.40 гола за игру, что делает еe одной из самых уязвимых в чемпионате. При этом в атаке «Гронинген» всe ещe способен находить моменты, забивая в последних восьми матчах подряд. Тейс Остинг остаeтся ключевым игроком, но его скромные 4 гола за 23 встречи подчeркивают слабую реализацию командных атак.

Домашняя арена перестала быть фактором – проигрыши от «ПСВ» и ничья с «НАК» показали, что даже поддержка трибун не спасает от системных проблем в обороне и слабой игры в центре поля.

«Хераклес»

«Хераклес» показывает стабильную игру и идeт девятым, имея комфортный отрыв от зоны вылета. Команда не проигрывает в четырeх матчах подряд и демонстрирует надeжность в обороне: всего два пропущенных мяча за 5 последних игр, в среднем 0.40 за матч. Да, результативность не впечатляет (0.80 гола за игру), но команда играет строго и умеет использовать редкие моменты.

Особое внимание заслуживает Лука Куленович, забивший 9 голов в 22 матчах – он способен использовать любую ошибку соперника, особенно с учeтом текущей формы обороны «Гронингена».

Факты о командах

«Гронинген»:

Три поражения подряд

В последних 5 матчах – 4 забитых, 12 пропущенных

В среднем 0.80 гола за игру

Пропускает в 5 матчах подряд

«Хераклес»:

Не проигрывает в 4 матчах

4 забитых, 2 пропущенных за 5 игр

В среднем 0.40 пропущенных за матч

Пропускает меньше всех среди команд середины таблицы

Личные встречи 42% (13) 13% (4) 45% (14) 56 Забитых мячей 53 1.81 В среднем за матч 1.71 4:1 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 3:3 Нидерланды. Эредивизие, 30 тур Гронинген 4 : 1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 17 тур Хераклес 1 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 30 тур Гронинген 0 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 17 тур Хераклес 4 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 20 тур Хераклес 1 : 0 Гронинген Голландия. Эредивизие, 14 тур Гронинген 0 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 5 тур Гронинген 1 : 2 Хераклес Голландия. Эредивизие, 18 тур Гронинген 3 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 9 тур Хераклес 4 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 20 тур Гронинген 3 : 3 Хераклес Голландия. Эредивизие, 11 тур Хераклес 2 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 18 тур Хераклес 1 : 4 Гронинген Голландия. Эредивизие, 7 тур Гронинген 0 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Хераклес 5 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Гронинген 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 34 тур Гронинген 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 17 тур Хераклес 2 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 21 тур Хераклес 2 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 2 тур Гронинген 3 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 34 тур Гронинген 3 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 13 тур Хераклес 0 : 3 Гронинген Голландия. Эредивизие, 30 тур Хераклес 0 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 15 тур Гронинген 2 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 18 тур Гронинген 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 9 тур Хераклес 2 : 1 Гронинген Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Гронинген 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 1/2 финала Хераклес 3 : 2 Гронинген Голландия. Эредивизие, 26 тур Гронинген 1 : 4 Хераклес Голландия. Эредивизие, 14 тур Хераклес 3 : 0 Гронинген Чемпионат Голландии, 22 тур Хераклес 4 : 3 Гронинген Чемпионат Голландии, 13 тур Гронинген 4 : 1 Хераклес

Прогноз на матч «Гронинген» – «Хераклес»

Учитывая статистику, текущую форму и мотивацию команд, «Хераклес» выглядит более сбалансированной и стабильной стороной. Несмотря на выезд, у гостей есть все шансы взять хотя бы одно очко, а возможно и победить. «Гронинген» будет стараться исправить положение, но с учeтом оборонительных провалов даже домашний матч может стать новым разочарованием.

Ставки на матч