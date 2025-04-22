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«Гронинген» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 23 апреля 2025 с коэффициентом 1.87

22 апреля 2025 13:05
Гронинген - Хераклес
23 апр. 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Обе команды забьют – Да — коэффициент 1.87
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23 апреля на стадионе «Эуроборг» в Гронингене состоится матч 30-го тура Эредивизи, в котором местный «Гронинген» примет «Хераклес». Обе команды занимают позиции в нижней части турнирной таблицы и продолжают борьбу за как можно более спокойную концовку сезона. Обеим нужно набирать очки, но подход к игре и формы клубов существенно различаются.

«Гронинген»

«Гронинген» переживает не лучший отрезок сезона – три поражения подряд в Эредивизи, 12 пропущенных голов за 5 матчей и серьeзные проблемы в обороне. Команда пропускает в среднем по 2.40 гола за игру, что делает еe одной из самых уязвимых в чемпионате. При этом в атаке «Гронинген» всe ещe способен находить моменты, забивая в последних восьми матчах подряд. Тейс Остинг остаeтся ключевым игроком, но его скромные 4 гола за 23 встречи подчeркивают слабую реализацию командных атак.

Домашняя арена перестала быть фактором – проигрыши от «ПСВ» и ничья с «НАК» показали, что даже поддержка трибун не спасает от системных проблем в обороне и слабой игры в центре поля.

«Хераклес»

«Хераклес» показывает стабильную игру и идeт девятым, имея комфортный отрыв от зоны вылета. Команда не проигрывает в четырeх матчах подряд и демонстрирует надeжность в обороне: всего два пропущенных мяча за 5 последних игр, в среднем 0.40 за матч. Да, результативность не впечатляет (0.80 гола за игру), но команда играет строго и умеет использовать редкие моменты.

Особое внимание заслуживает Лука Куленович, забивший 9 голов в 22 матчах – он способен использовать любую ошибку соперника, особенно с учeтом текущей формы обороны «Гронингена».

Факты о командах

«Гронинген»:

  • Три поражения подряд
  • В последних 5 матчах – 4 забитых, 12 пропущенных
  • В среднем 0.80 гола за игру
  • Пропускает в 5 матчах подряд

«Хераклес»:

  • Не проигрывает в 4 матчах
  • 4 забитых, 2 пропущенных за 5 игр
  • В среднем 0.40 пропущенных за матч
  • Пропускает меньше всех среди команд середины таблицы

Личные встречи
42% (13)
13% (4)
45% (14)
56
Забитых мячей
53
1.81
В среднем за матч
1.71
4:1
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
4 : 1
23.04.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
1 : 1
28.01.2025
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Гронинген
0 : 1
24.04.2022
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
4 : 2
18.12.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
1 : 0
30.01.2021
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
0 : 1
23.12.2020
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гронинген
1 : 2
31.08.2019
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
3 : 0
19.01.2019
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
4 : 1
21.10.2018
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Гронинген
3 : 3
27.01.2018
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Хераклес
2 : 1
04.11.2017
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 4
14.01.2017
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Гронинген
0 : 0
24.09.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Хераклес
5 : 1
15.05.2016
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Гронинген
2 : 1
12.05.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
2 : 1
08.05.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
2 : 1
19.12.2015
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 2
05.02.2015
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Гронинген
3 : 1
17.08.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Гронинген
3 : 1
03.05.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
0 : 3
09.11.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 2
13.04.2013
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гронинген
2 : 0
02.12.2012
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
2 : 1
22.01.2012
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Хераклес
2 : 1
15.10.2011
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Гронинген
2 : 1
22.05.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 1/2 финала
Хераклес
3 : 2
19.05.2011
Гронинген
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
1 : 4
06.03.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Хераклес
3 : 0
14.11.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 22 тур
Хераклес
4 : 3
06.02.2010
Гронинген
Чемпионат Голландии, 13 тур
Гронинген
4 : 1
06.11.2009
Хераклес
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Прогноз на матч «Гронинген» – «Хераклес»

Учитывая статистику, текущую форму и мотивацию команд, «Хераклес» выглядит более сбалансированной и стабильной стороной. Несмотря на выезд, у гостей есть все шансы взять хотя бы одно очко, а возможно и победить. «Гронинген» будет стараться исправить положение, но с учeтом оборонительных провалов даже домашний матч может стать новым разочарованием.

Ставки на матч

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.87
  • «Хераклес» не проиграет (X2) – коэффициент 1.70
  • Индивидуальный тотал «Гронингена» меньше 1.5 – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.85

1.87
Обе команды забьют – Да — коэффициент 1.87
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Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Хераклес Гронинген
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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