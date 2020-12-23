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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Хераклес
Гронинген - Хераклес: обзор матча 23 декабря 2020
Гронинген
23.12.2020, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 1
Завершен
Хераклес
78'
А. Шоке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Хераклес
87'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Р. Влут
Замена
Т. Даллинга
️️️️
В. Даммерс
83'
78'
ГОЛ! 0:1!
А. Шоке
Пас отдал
И. Аззауи
Замена
Р. Балк
️️️️
Й. Ларсен
78'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Г. Гудмундссон
78'
Замена
K. Slor
️️️️
М. Эль-Ханкури
78'
75'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Д. Бургзорг
75'
Замена
А. Шоке
️️️️
С. Бакиш
75'
Замена
И. Аззауи
️️️️
С. ван дер Ватер
Замена
С. Шрек
️️️️
Р. Лундквист
57'
Желтая карточка
В. Даммерс
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Сэм Шрек
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
34
Kian Slor
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
13
Elias Oubella
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
3-4-2-1
22
Падт
4
Даммерс
6
Итакура
5
ван Хинтум
3
Гудмундссон
8
ван Кам
11
Эль-Мессауди
27
Данкерлуи
27
Эль-Ханкури
10
Лундквист
14
Ларсен
4-1-5
28
Бласвих
3
Преппер
5
Ренте
15
12
Куальята
14
Киомурцоглу
2
37
Бургзорг
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
20
Влут
27
Эль-Ханкури
34
34
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
7
Балк
7
Балк
14
Ларсен
4
Даммерс
27
Даллинга
27
Даллинга
4
Даммерс
10
Лундквист
8
Шрек
8
Шрек
10
Лундквист
3
Гудмундссон
10
Суслов
10
Суслов
3
Гудмундссон
20
Влут
17
де ла Торре
17
де ла Торре
20
Влут
37
Бургзорг
7
7
37
Бургзорг
18
ван дер Ватер
98
Аззауи
98
Аззауи
18
ван дер Ватер
12
Бакиш
17
Шоке
17
Шоке
12
Бакиш
Остались в запасе
Гронинген
Хераклес
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
13
Elias Oubella
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
33
Joël van Kaam
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
48
Leonel Miguel
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
12
Ян де Бор
ВР
24
Nigel Bertrams
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Остались в запасе
13
Elias Oubella
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Гронинген - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
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