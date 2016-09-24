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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Хераклес
Гронинген - Хераклес: обзор матча 24 сентября 2016
Гронинген
24.09.2016, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
0 : 0
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Хераклес
74'
Замена
Б. Дарри
️️️️
Я. Навратил
Замена
А. Русняк
️️️️
М. Махи
67'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Хусен
59'
26'
Желтая карточка
Т. Брунс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петер ван Ойен
ЦП
2-1-2
22
Падт
3
Дэвидсон
33
Хатебур
10
Махи
9
Хусен
30
Линссен
3-2-2
16
Кастро
6
Пелюпесси
4
Хогма
23
те Верик
10
Брунс
2
Брёкерс
15
Навратил
55
Арментерос
10
Махи
11
Русняк
11
Русняк
10
Махи
9
Хусен
7
Серлот
7
Серлот
9
Хусен
15
Навратил
11
Дарри
11
Дарри
15
Навратил
Остались в запасе
Гронинген
Хераклес
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Гронинген - Хераклес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
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