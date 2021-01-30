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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Гронинген
Хераклес - Гронинген: обзор матча 30 января 2021
Хераклес
30.01.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 20 тур
1 : 0
Завершен
Гронинген
24'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Гронинген
Замена
А. Кутуджу
️️️️
И. Аззауи
86'
Замена
А. Шоке
️️️️
Р. Влут
86'
83'
Замена
В. Даммерс
️️️️
Г. Гудмундссон
83'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
А. Да Крус
Замена
М. Кнустер
️️️️
Д. Бургзорг
81'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
T. Breukers
80'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
С. ван дер Ватер
76'
71'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Т. Суслов
61'
Замена
K. Slor
️️️️
Д. ван Кам
46'
Желтая карточка
А. Да Крус
46'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
М. Леаль
ГОЛ! 1:0!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Р. Преппер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Алессио Да Крус
ЦП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
10
Томаш Суслов
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Гронинген
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
33
Joël van Kaam
ЦФ
34
Kian Slor
ЦФ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
4-2-4
28
Бласвих
12
Куальята
5
Ренте
15
3
Преппер
17
де ла Торре
98
Аззауи
2
18
ван дер Ватер
37
Бургзорг
20
Влут
3-3-1-1-2
22
Падт
6
Итакура
5
ван Хинтум
2
Леаль
23
те Верик
8
ван Кам
3
Гудмундссон
9
Да Крус
10
Лундквист
14
Ларсен
10
Суслов
2
27
Фадиджа
27
Фадиджа
2
37
Бургзорг
5
Кнустер
5
Кнустер
37
Бургзорг
18
ван дер Ватер
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
18
ван дер Ватер
98
Аззауи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
98
Аззауи
20
Влут
17
Шоке
17
Шоке
20
Влут
9
Да Крус
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
9
Да Крус
3
Гудмундссон
4
Даммерс
4
Даммерс
3
Гудмундссон
2
Леаль
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
2
Леаль
8
ван Кам
34
34
8
ван Кам
10
Суслов
27
Даллинга
27
Даллинга
10
Суслов
Остались в запасе
Хераклес
Гронинген
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
33
Joël van Kaam
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Остались в запасе
12
Ян де Бор
ВР
99
Пер Бротвейт
ВР
33
Joël van Kaam
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Хераклес - Гронинген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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