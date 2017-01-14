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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Гронинген
Хераклес - Гронинген: обзор матча 14 января 2017
Хераклес
14.01.2017, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 4
Завершен
Гронинген
31'
М. Махи
34'
Д. Пэйн
39'
А. Серлот
87'
М. Махи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Гронинген
87'
ГОЛ! 0:4!
М. Махи
74'
Замена
Й. Дрост
️️️️
Б. Линссен
Замена
П. ван Ойен
️️️️
Й. Пелюпесси
71'
Желтая карточка
Д. Хогма
45'
43'
Желтая карточка
А. Серлот
39'
ГОЛ! 0:3!
А. Серлот
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Пэйн
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Махи
19'
Желтая карточка
С. Тибблинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Вут Дрост
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
37
Десевио Пэйн
ЦЗ
10
Мимун Махи
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
11
Рубен Йенссен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
17
Дарио Вуичевич
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Гронинген
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
17
Йеспер Дрост
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
3-2-1-1
16
Кастро
4
Хогма
23
те Верик
12
Дрост
8
Госенс
6
Пелюпесси
10
Брунс
55
Арментерос
2-4-2
22
Падт
6
Реийнен
37
Пэйн
7
Бакуна
11
Тибблинг
11
Йенссен
10
Махи
30
Линссен
7
Серлот
6
Пелюпесси
20
ван Ойен
20
ван Ойен
6
Пелюпесси
30
Линссен
17
Дрост
17
Дрост
30
Линссен
Остались в запасе
Хераклес
Гронинген
17
Дарио Вуичевич
ЦП
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
2
Тим Брёкерс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
2
Тим Брёкерс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Остались в запасе
26
Петер ван дер Влаг
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Хераклес - Гронинген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Экселсиор
1 : 5
11.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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