Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Гронинген
Хераклес - Гронинген: обзор матча 18 декабря 2021
Хераклес
18.12.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
4 : 2
Завершен
Гронинген
31'
B. BasaÃ§ikoglu
34'
Н. Лаурсен
87'
О. Киомурцоглу
89'
Н. Касанвирьо (АГ)
9'
Й. Ларсен
78'
R. Postema
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Гронинген
ГОЛ в свои ворота! 4:2!
Н. Касанвирьо
89'
Замена
E. Sierra
️️️️
Н. Лаурсен
88'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
88'
Замена
А. Шоке
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
88'
ГОЛ! 3:2!
О. Киомурцоглу
Пас отдал
B. BasaÃ§ikoglu
87'
85'
Желтая карточка
М. те Верик
78'
ГОЛ! 2:2!
R. Postema
Пас отдал
Л. Дуарте
Желтая карточка
Н. Фадиджа
77'
74'
Замена
R. Postema
️️️️
С. Нгонг
73'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Т. Суслов
73'
Замена
П. Йостен
️️️️
Б. ван Хинтум
46'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
В. Даммерс
46'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
М. Шверко
Желтая карточка
М. Ренте
44'
ГОЛ! 2:1!
Н. Лаурсен
Пас отдал
К. Сирхейс
34'
ГОЛ! 1:1!
B. BasaÃ§ikoglu
Пас отдал
Д. Куальята
31'
9'
ГОЛ! 0:1!
Й. Ларсен
Пас отдал
Т. Суслов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
33
Марин Шверко
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
23
Майк те Верик
ЦФ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
17
Адриан Шоке
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
3-1-1-5
28
Бласвих
5
Ренте
15
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
17
де ла Торре
14
Сирхейс
7
12
Куальята
27
Фадиджа
2-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
33
Шверко
16
Нгонг
5
ван Хинтум
10
Суслов
19
6
Дуарте
4
Даммерс
7
17
Шоке
17
Шоке
7
11
Лаурсен
16
16
11
Лаурсен
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
4
Даммерс
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
4
Даммерс
33
Шверко
8
ван Кам
8
ван Кам
33
Шверко
16
Нгонг
11
11
16
Нгонг
10
Суслов
7
Абрахам
7
Абрахам
10
Суслов
5
ван Хинтум
17
Йостен
17
Йостен
5
ван Хинтум
Остались в запасе
Хераклес
Гронинген
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Остались в запасе
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
12
Ян де Бор
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Хераклес - Гронинген
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
Все
Хераклес
Гронинген
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Эредивизи: шансы «НЕК» и «Гронингена» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Гронинген» – «Аякс»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Гронинген» – «Зволле»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
17 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гронинген» – «Твенте»: кто победит в матче 5-го тура Высшей лиги 2026/2027
5 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+