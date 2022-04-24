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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Хераклес
Гронинген - Хераклес: обзор матча 24 апреля 2022
Гронинген
24.04.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
0 : 1
Завершен
Хераклес
22'
Н. Лаурсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Хераклес
90'
+1
Замена
S. Armenteros
️️️️
С. Бакиш
89'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
А. Уахим
78'
Желтая карточка
Н. Фадиджа
Замена
С. Нгонг
️️️️
Б. ван Хинтум
74'
Замена
R. Postema
️️️️
M. De Leeuw
74'
71'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
М. Кнустер
Замена
Д. ван Кам
️️️️
М. Богард
46'
Замена
П. Абрахам
️️️️
М. Эль-Ханкури
46'
Замена
М. Шверко
️️️️
М. те Верик
45'
22'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лаурсен
Пас отдал
L. Schoofs
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
23
Майк те Верик
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
12
Рубен Роскен
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
2
Яхья Калли
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
3-1-1-5
41
Левенбург
23
те Верик
5
ван Хинтум
5
Мейер
6
Богард
27
Эль-Ханкури
22
Ларсен
6
Дуарте
19
10
Ирандаст
27
Данкерлуи
3-2-1-1-3
1
5
Кнустер
4
Хогма
15
27
Фадиджа
5
Ренте
17
де ла Торре
11
Лаурсен
12
Бакиш
8
Уахим
12
Роскен
5
ван Хинтум
16
Нгонг
16
Нгонг
5
ван Хинтум
23
те Верик
33
Шверко
33
Шверко
23
те Верик
6
Богард
8
ван Кам
8
ван Кам
6
Богард
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
7
Абрахам
27
Эль-Ханкури
19
11
11
19
5
Кнустер
4
Сонненберг
4
Сонненберг
5
Кнустер
12
Бакиш
9
9
12
Бакиш
8
Уахим
7
Ханссон
7
Ханссон
8
Уахим
Остались в запасе
Гронинген
Хераклес
24
Dirk Baron
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
16
Timo Jansink
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
40
Эммануэль Матута
ЦП
2
Яхья Калли
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Гронинген - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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