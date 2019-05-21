Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал

В ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в Лигу Европы «Витесс» обыграл «Гронинген» со счетом 3:1.

Голами в составе команды Леонида Слуцкого отличились Мартин Эдегор и дважды Тим Матавж, у гостей забил Кай Сирхейс.

В первой игре «Витесс» уступил 1:2, но по сумме двух встреч прошел в финал.

В другом матче «Утрехт» разгромил «Хераклес» и также стал финалистом.

Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы. Ответные матчи

Витесс – Гронинген – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Эдегор, 2; 2:0 – Матавж, 28; 3:0 – Матавж, 31; 3:1 – Сирхейс, 81.

Утрехт – Хераклес – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Густафссон (с пенальти), 57; 2:0 – Баэбек, 80; 3:0 – Баэбек, 90.

Финал пройдет в формате двух матчей – 24-го и 28-го мая.