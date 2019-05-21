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    Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал

    В ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в Лигу Европы «Витесс» обыграл «Гронинген» со счетом 3:1.

    Голами в составе команды Леонида Слуцкого отличились Мартин Эдегор и дважды Тим Матавж, у гостей забил Кай Сирхейс.

    В первой игре «Витесс» уступил 1:2, но по сумме двух встреч прошел в финал.

    В другом матче «Утрехт» разгромил «Хераклес» и также стал финалистом.

    Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы. Ответные матчи

    Витесс – Гронинген – 3:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Эдегор, 2; 2:0 – Матавж, 28; 3:0 – Матавж, 31; 3:1 – Сирхейс, 81.

    Утрехт – Хераклес – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Густафссон (с пенальти), 57; 2:0 – Баэбек, 80; 3:0 – Баэбек, 90.

    Финал пройдет в формате двух матчей – 24-го и 28-го мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2019 23:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5764

      KLIM777 1 час назад

      Лениода с победой!!! Крутой матч.

      Вот за такого тренера радость, а не то что многие годами не вылазят из РПЛ из-за больших зарплат. Как за 10 место 3 млн. долларов в год.

      3
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      Рейтинг: +3709

      Агасфер 1 час назад

      Можно поздравить с преодолением очередного рубежа.

      2
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