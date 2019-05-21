Плей-офф Эредивизие за место в ЛЕ. «Витесс» Слуцкого победил «Гронинген» и вышел в финал

Лениода с победой!!! Крутой матч.
Вот за такого тренера радость, а не то что многие годами не вылазят из РПЛ из-за больших зарплат. Как за 10 место 3 млн. долларов в год.
В ответном матче 1/2 финала плей-офф за выход в Лигу Европы «Витесс» обыграл «Гронинген» со счетом 3:1.
Голами в составе команды Леонида Слуцкого отличились Мартин Эдегор и дважды Тим Матавж, у гостей забил Кай Сирхейс.
В первой игре «Витесс» уступил 1:2, но по сумме двух встреч прошел в финал.
В другом матче «Утрехт» разгромил «Хераклес» и также стал финалистом.
Голландия. Эредивизие. Плей-офф за место в Лиге Европы. Ответные матчи
Витесс – Гронинген – 3:1 (3:0)
Голы: 1:0 – Эдегор, 2; 2:0 – Матавж, 28; 3:0 – Матавж, 31; 3:1 – Сирхейс, 81.
Голы: 1:0 – Густафссон (с пенальти), 57; 2:0 – Баэбек, 80; 3:0 – Баэбек, 90.
Финал пройдет в формате двух матчей – 24-го и 28-го мая.