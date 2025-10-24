Введите ваш ник на сайте
«Волендам» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 25 октября 2027 с коэффициентом 2.12

24 октября 2025 13:41
Волендам - Хераклес
25 окт. 2025, суббота 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
2.12
П1
25 октября в 10-м туре Эредивизи встретятся «Волендам» и «Хераклес». Игра состоится в Волендаме, начало – в 21:00 (мск).

«Волендам»

Команда Рика Крейса находится на предпоследней позиции, набрав 7 очков. «Волендам» добыл 1 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 10:16.

Последние результаты «Волендама» в Эредивизи:

  • 19.10.25 «Утрехт» – «Волендам» – 3:1;
  • 04.10.25 «Фортуна» – «Волендам» – 1:0;
  • 27.09.25 «Волендам» – «Зволле» – 2:1.

«Хераклес»

«Хераклес» набрал 3 очка и занимает последнее место. Подопечные Баса Сибума добыли 1 победу и потерпели 8 поражений, разница мячей – 7:27.

Предыдущие результаты «Хераклеса»:

  • 19.10.25 «Хераклес» – «Фейеноорд» – 0:7;
  • 08.10.25 «Хераклес» – «Фортуна» Дюссельдорф – 1:3;
  • 05.10.25 «Твенте» – «Хераклес» – 2:1.

Очные встречи

  • 20.01.24 «Хераклес» – «Волендам» – 1:1;
  • 22.09.23 «Волендам» – «Хераклес» – 2:2;
  • 05.08.23 «Хераклес» – «Волендам» – 1:3;
  • 16.07.21 «Волендам» – «Хераклес» – 2:1.

Прогноз на матч «Волендам» – «Хераклес»

Битва главных неудачников старта сезона с примерно равными шансами на успех. В последних 5 турах команды демонстрируют одинаковые результаты, но до этого «Волендам» успел зацепить ничьи с «Аяксом» и АЗ.

  • Прогноз – П1 с кф. 2.12.
  • Прогноз на точный счет – 3:1 с кф. 15.00.

2.12
П1
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Хераклес Волендам
