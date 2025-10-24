25 октября в 10-м туре Эредивизи встретятся «Волендам» и «Хераклес». Игра состоится в Волендаме, начало – в 21:00 (мск).

«Волендам»

Команда Рика Крейса находится на предпоследней позиции, набрав 7 очков. «Волендам» добыл 1 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 10:16.

Последние результаты «Волендама» в Эредивизи:

19.10.25 «Утрехт» – «Волендам» – 3:1;

04.10.25 «Фортуна» – «Волендам» – 1:0;

27.09.25 «Волендам» – «Зволле» – 2:1.

«Хераклес»

«Хераклес» набрал 3 очка и занимает последнее место. Подопечные Баса Сибума добыли 1 победу и потерпели 8 поражений, разница мячей – 7:27.

Предыдущие результаты «Хераклеса»:

19.10.25 «Хераклес» – «Фейеноорд» – 0:7;

08.10.25 «Хераклес» – «Фортуна» Дюссельдорф – 1:3;

05.10.25 «Твенте» – «Хераклес» – 2:1.

Очные встречи

20.01.24 «Хераклес» – «Волендам» – 1:1;

22.09.23 «Волендам» – «Хераклес» – 2:2;

05.08.23 «Хераклес» – «Волендам» – 1:3;

16.07.21 «Волендам» – «Хераклес» – 2:1.

Прогноз на матч «Волендам» – «Хераклес»

Битва главных неудачников старта сезона с примерно равными шансами на успех. В последних 5 турах команды демонстрируют одинаковые результаты, но до этого «Волендам» успел зацепить ничьи с «Аяксом» и АЗ.