Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»

В матче четвертого тура чемпионата Голландии «Витесс» в гостях играл против «Хераклеса». Команда Леонида Слуцкого первой забила, но преимущество удержать не сумела.

Благодаря очку арнемцы поднялись на второе место в таблице. «Витесс» в текущем сезоне еще ни разу не проиграл.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 4-й тур

Хераклес – Витесс – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Линссен, 66; 1:1 – Дессерс, 80.

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