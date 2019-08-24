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    Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»

    В матче четвертого тура чемпионата Голландии «Витесс» в гостях играл против «Хераклеса». Команда Леонида Слуцкого первой забила, но преимущество удержать не сумела.

    Благодаря очку арнемцы поднялись на второе место в таблице. «Витесс» в текущем сезоне еще ни разу не проиграл.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 4-й тур

    Хераклес – Витесс – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Линссен, 66; 1:1 – Дессерс, 80.

    Календарь Эредивизие

    Турнирная таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.08.2019 22:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +678

      нейтральныйкакникто 5 часов назад

      Команда Слуцкого не проиграла ещё-так таких команд целых 6 ещё, треть лиги. Поднялась на 2 место, а с какого?А на какое опустится после тура?Как хочется кому то показать ВЕЛИКОСТЬ тренера Слуцкого.......

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +631

      CSKA57 8 часов назад

      Очень обидно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4551

      Агасфер 8 часов назад

      Ну и хрена ли толку с этого ВАРева??? Опять толчка в спину "не заметили".

      0
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