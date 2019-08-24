Эредивизие. «Витесс» пропустил на 80 минуте и сыграл вничью с «Хераклесом»

Команда Слуцкого не проиграла ещё-так таких команд целых 6 ещё, треть лиги. Поднялась на 2 место, а с какого?А на какое опустится после тура?Как хочется кому то показать ВЕЛИКОСТЬ тренера Слуцкого.......
В матче четвертого тура чемпионата Голландии «Витесс» в гостях играл против «Хераклеса». Команда Леонида Слуцкого первой забила, но преимущество удержать не сумела.
Благодаря очку арнемцы поднялись на второе место в таблице. «Витесс» в текущем сезоне еще ни разу не проиграл.
Чемпионат Голландии. Эредивизие. 4-й тур
Голы: 0:1 – Линссен, 66; 1:1 – Дессерс, 80.