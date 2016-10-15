Эредивизие. ПСВ сыграл вничью с «Хераклесом» и другие результаты

В матче восьмого тура Эредивизие ПСВ и «Хераклес» разошлись миром – 1:1. На гол Самуэля Арментероса эйндховенцы ответили точным ударом Гастона Перейро.

В других встречах тура АЗ и «Витесс» поделили очки, «Утрехт» разгромил «Гоу Эхед Иглс», «Спарта» и «Виллем II» не выявили победителя, «Гронинген» крупно проиграл «Херенвену».

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 9-й тур

Утрехт – Гоу Эхед Иглс – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Тропее, 41; 2:0 – Штридер, 53; 3:0 – Живкович, 65.

Спарта – Виллем II – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сол, 42; 0:2 – Сол, 65; 1:2 – Гудвин, 69; 2:2 – Верхаар, 90.

ПСВ – Хераклес – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Арментерос, 39; 1:1 – Перейро, 41.

АЗ – Витесс – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэйкер, 23; 0:2 – ван Вольфсвинкель, 58 (с пенальти); 1:2 – Мюерен, 79; 2:2 – Мюерен, 88.

Гронинген – Херенвен – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Зенели, 7; 0:2 – Ларссон, 74; 0:3 – Гуханнежад, 83.

Удаления: Давидсон, 37; Мемишевич, 77 – нет.

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