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Прогноз на точный счет матча «Хераклес» – «Фейеноорд»: Эредивизи, 3 мая 2025

02 мая 2025 12:16
Хераклес - Фейеноорд
03 мая 2025, суббота 19:45 | Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
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7.5
очный счёт 0:2 в пользу «Фейеноорда»
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3 мая на стадионе «Польман» состоится матч 31-го тура Эредивизи между «Хераклесом» и «Фейеноордом». Для хозяев этот поединок станет возможностью укрепить свои позиции в середине таблицы, а гости, находясь в отличной форме, стремятся сократить отставание от лидеров чемпионата. «Фейеноорд» идет на серии из побед, демонстрируя уверенную игру в атаке и надежность в обороне, тогда как «Хераклес» чередует успешные и провальные матчи, показывая нестабильность.

«Хераклес»

«Хераклес» после 30 туров набрал 35 очков и занимает 12-е место. Команда играет нестабильно: за последние 5 матчей 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. В атаке основная угроза исходит от Луки Куленовича, который забил 9 голов в 23 встречах. В последних 5 играх «Хераклес» забил 4 мяча (в среднем 0.80 за игру) и пропустил 5 (1.00 за матч). Пропускают они регулярно, но часто удерживают результат за счет компактной игры на своей половине.

Дома «Хераклес» выглядит более уверенно: победа над АЗ и «Твенте» – подтверждение этого. Однако против команд из топ-3 им тяжело сдерживать атакующие волны соперников. Против «Фейеноорда» хозяевам предстоит выдержать давление, сохранив шансы на контратаки через быстрые фланги.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» уверенно идет на 3-м месте с 62 очками. Команда в потрясающей форме: 6 побед подряд, при этом в последних 3 играх не пропущено ни одного мяча. Лидер нападения Игор Пайшао забил 16 мячей в 43 матчах, его поддерживают другие атакующие игроки. За последние 5 игр «Фейеноорд» забил 14 голов (2.80 за матч), пропустив всего 3 (0.60 за игру).

Атакующая мощь сочетается с дисциплинированной обороной: прессинг на чужой половине и умение контролировать мяч снижают количество моментов у собственных ворот. Против команд из нижней половины таблицы «Фейеноорд» традиционно доминирует, и предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Факты о командах:

«Хераклес»

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50
  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 4 из 5 последних матчей

«Фейеноорд»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в среднем 2.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах

Личные встречи
7% (2)
23% (7)
70% (21)
27
Забитых мячей
68
0.9
В среднем за матч
2.27
2:1
Крупнейшая победа
6:0
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
1 : 4
03.05.2025
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фейеноорд
5 : 2
14.12.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Фейеноорд
3 : 0
10.03.2024
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Хераклес
0 : 4
17.12.2023
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 4
10.04.2022
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
2 : 1
01.12.2021
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Хераклес
1 : 1
13.05.2021
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
0 : 0
06.12.2020
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Хераклес
2 : 3
25.01.2020
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Фейеноорд
1 : 1
20.10.2019
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
2 : 1
13.04.2019
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Хераклес
0 : 2
11.11.2018
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
1 : 0
18.02.2018
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Хераклес
2 : 4
09.09.2017
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
3 : 1
14.05.2017
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
0 : 1
21.08.2016
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Хераклес
2 : 2
20.04.2016
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Фейеноорд
3 : 0
06.12.2015
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
2 : 0
14.02.2015
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Фейеноорд
2 : 1
18.10.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 2
02.04.2014
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 2
27.10.2013
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
6 : 0
28.04.2013
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 2
26.08.2012
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
4 : 1
02.05.2012
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 1
21.08.2011
Фейеноорд
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фейеноорд
2 : 1
12.02.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Хераклес
1 : 1
22.08.2010
Фейеноорд
Чемпионат Голландии, 27 тур
Фейеноорд
1 : 1
14.03.2010
Хераклес
Чемпионат Голландии, 3 тур
Хераклес
0 : 1
16.08.2009
Фейеноорд
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Прогноз на матч «Хераклес» – «Фейеноорд»

«Фейеноорд» подходит к матчу в роли явного фаворита. Команда находится на отличном ходу, уверенно выигрывая как дома, так и на выезде. «Хераклес» способен дать бой, особенно на своем поле, но разница в классе и текущей форме очевидна. Ожидается, что гости будут контролировать игру и добьются очередной сухой победы, используя свой атакующий потенциал и надежность обороны. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа «Фейеноорда» с разницей в два мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фейеноорда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 0:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50
  • Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Фейеноорда» больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75

7.5
очный счёт 0:2 в пользу «Фейеноорда»
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Автор: Гроховский Сергей
Нидерланды. Эредивизие Фейеноорд Хераклес
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