3 мая на стадионе «Польман» состоится матч 31-го тура Эредивизи между «Хераклесом» и «Фейеноордом». Для хозяев этот поединок станет возможностью укрепить свои позиции в середине таблицы, а гости, находясь в отличной форме, стремятся сократить отставание от лидеров чемпионата. «Фейеноорд» идет на серии из побед, демонстрируя уверенную игру в атаке и надежность в обороне, тогда как «Хераклес» чередует успешные и провальные матчи, показывая нестабильность.
«Хераклес»
«Хераклес» после 30 туров набрал 35 очков и занимает 12-е место. Команда играет нестабильно: за последние 5 матчей 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. В атаке основная угроза исходит от Луки Куленовича, который забил 9 голов в 23 встречах. В последних 5 играх «Хераклес» забил 4 мяча (в среднем 0.80 за игру) и пропустил 5 (1.00 за матч). Пропускают они регулярно, но часто удерживают результат за счет компактной игры на своей половине.
Дома «Хераклес» выглядит более уверенно: победа над АЗ и «Твенте» – подтверждение этого. Однако против команд из топ-3 им тяжело сдерживать атакующие волны соперников. Против «Фейеноорда» хозяевам предстоит выдержать давление, сохранив шансы на контратаки через быстрые фланги.
«Фейеноорд»
«Фейеноорд» уверенно идет на 3-м месте с 62 очками. Команда в потрясающей форме: 6 побед подряд, при этом в последних 3 играх не пропущено ни одного мяча. Лидер нападения Игор Пайшао забил 16 мячей в 43 матчах, его поддерживают другие атакующие игроки. За последние 5 игр «Фейеноорд» забил 14 голов (2.80 за матч), пропустив всего 3 (0.60 за игру).
Атакующая мощь сочетается с дисциплинированной обороной: прессинг на чужой половине и умение контролировать мяч снижают количество моментов у собственных ворот. Против команд из нижней половины таблицы «Фейеноорд» традиционно доминирует, и предстоящий матч вряд ли станет исключением.
Факты о командах:
«Хераклес»
- Точный счeт 0:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50
- Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за матч
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
- Пропускает в 4 из 5 последних матчей
«Фейеноорд»
- Побеждает в 6 последних матчах
- Забивает в среднем 2.80 гола за матч (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
- Не пропускает в 3 последних матчах
- Забивает в 7 последних матчах
Прогноз на матч «Хераклес» – «Фейеноорд»
«Фейеноорд» подходит к матчу в роли явного фаворита. Команда находится на отличном ходу, уверенно выигрывая как дома, так и на выезде. «Хераклес» способен дать бой, особенно на своем поле, но разница в классе и текущей форме очевидна. Ожидается, что гости будут контролировать игру и добьются очередной сухой победы, используя свой атакующий потенциал и надежность обороны. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа «Фейеноорда» с разницей в два мяча.
Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фейеноорда».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 0:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50
- Победа «Фейеноорда» – коэффициент 1.60
- Индивидуальный тотал «Фейеноорда» больше 1.5 – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
- Тотал меньше 3.5 голов – коэффициент 1.75