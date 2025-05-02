3 мая на стадионе «Польман» состоится матч 31-го тура Эредивизи между «Хераклесом» и «Фейеноордом». Для хозяев этот поединок станет возможностью укрепить свои позиции в середине таблицы, а гости, находясь в отличной форме, стремятся сократить отставание от лидеров чемпионата. «Фейеноорд» идет на серии из побед, демонстрируя уверенную игру в атаке и надежность в обороне, тогда как «Хераклес» чередует успешные и провальные матчи, показывая нестабильность.

«Хераклес»

«Хераклес» после 30 туров набрал 35 очков и занимает 12-е место. Команда играет нестабильно: за последние 5 матчей 2 победы, 1 ничья и 2 поражения. В атаке основная угроза исходит от Луки Куленовича, который забил 9 голов в 23 встречах. В последних 5 играх «Хераклес» забил 4 мяча (в среднем 0.80 за игру) и пропустил 5 (1.00 за матч). Пропускают они регулярно, но часто удерживают результат за счет компактной игры на своей половине.

Дома «Хераклес» выглядит более уверенно: победа над АЗ и «Твенте» – подтверждение этого. Однако против команд из топ-3 им тяжело сдерживать атакующие волны соперников. Против «Фейеноорда» хозяевам предстоит выдержать давление, сохранив шансы на контратаки через быстрые фланги.

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» уверенно идет на 3-м месте с 62 очками. Команда в потрясающей форме: 6 побед подряд, при этом в последних 3 играх не пропущено ни одного мяча. Лидер нападения Игор Пайшао забил 16 мячей в 43 матчах, его поддерживают другие атакующие игроки. За последние 5 игр «Фейеноорд» забил 14 голов (2.80 за матч), пропустив всего 3 (0.60 за игру).

Атакующая мощь сочетается с дисциплинированной обороной: прессинг на чужой половине и умение контролировать мяч снижают количество моментов у собственных ворот. Против команд из нижней половины таблицы «Фейеноорд» традиционно доминирует, и предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Факты о командах:

«Хераклес»

Точный счeт 0:2 в пользу «Фейеноорда» – коэффициент 7.50

Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

«Фейеноорд»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в среднем 2.80 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за матч

Не пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах

Личные встречи 7% (2) 23% (7) 70% (21) 27 Забитых мячей 68 0.9 В среднем за матч 2.27 2:1 Крупнейшая победа 6:0 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 31 тур Хераклес 1 : 4 Фейеноорд Нидерланды. Эредивизие, 16 тур Фейеноорд 5 : 2 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 25 тур Фейеноорд 3 : 0 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 16 тур Хераклес 0 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 29 тур Хераклес 1 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 4 тур Фейеноорд 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 33 тур Хераклес 1 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 11 тур Фейеноорд 0 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 20 тур Хераклес 2 : 3 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 10 тур Фейеноорд 1 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 30 тур Фейеноорд 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 12 тур Хераклес 0 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 24 тур Фейеноорд 1 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 4 тур Хераклес 2 : 4 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 34 тур Фейеноорд 3 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 0 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 32 тур Хераклес 2 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 15 тур Фейеноорд 3 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 23 тур Хераклес 2 : 0 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 9 тур Фейеноорд 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 29 тур Хераклес 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 11 тур Фейеноорд 1 : 2 Хераклес Голландия. Эредивизие, 32 тур Фейеноорд 6 : 0 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 1 : 2 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 33 тур Фейеноорд 4 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 1 : 1 Фейеноорд Голландия. Эредивизие, 23 тур Фейеноорд 2 : 1 Хераклес Голландия. Эредивизие, 3 тур Хераклес 1 : 1 Фейеноорд Чемпионат Голландии, 27 тур Фейеноорд 1 : 1 Хераклес Чемпионат Голландии, 3 тур Хераклес 0 : 1 Фейеноорд

Прогноз на матч «Хераклес» – «Фейеноорд»

«Фейеноорд» подходит к матчу в роли явного фаворита. Команда находится на отличном ходу, уверенно выигрывая как дома, так и на выезде. «Хераклес» способен дать бой, особенно на своем поле, но разница в классе и текущей форме очевидна. Ожидается, что гости будут контролировать игру и добьются очередной сухой победы, используя свой атакующий потенциал и надежность обороны. Наиболее вероятный сценарий – уверенная победа «Фейеноорда» с разницей в два мяча.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Фейеноорда».

Рекомендованные ставки: