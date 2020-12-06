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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Хераклес
Фейеноорд - Хераклес: обзор матча 06 декабря 2020
Фейеноорд
06.12.2020, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хераклес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Хераклес
90'
+2
Желтая карточка
T. Breukers
Замена
Н. Баннис
️️️️
Т. Маласья
88'
84'
Замена
А. Шоке
️️️️
Р. Влут
81'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
Л. де ла Торре
Замена
М. Азаркан
️️️️
У. Спайич
81'
66'
Вторая желтая
С. Бакиш
Замена
Э. Боттегин
️️️️
Б. Ньивкоп
62'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Л. Нарсинг
62'
56'
Желтая карточка
С. Бакиш
35'
Желтая карточка
L. Schoofs
29'
Желтая карточка
М. Кнустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Teun Bijleveld
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
13
Elias Oubella
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Марсман
3
Маласья
5
Сенеси
25
Спайич
21
Торнстра
2
Ньивкоп
10
Димерс
6
Кекчю
10
Тейшейра
14
Йоргенсен
7
Нарсинг
3-2-2-3
28
Бласвих
15
5
Кнустер
5
Ренте
3
Преппер
12
Куальята
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
12
Бакиш
20
Влут
2
3
Маласья
10
Баннис
10
Баннис
3
Маласья
25
Спайич
17
Азаркан
17
Азаркан
25
Спайич
2
Ньивкоп
31
Боттегин
31
Боттегин
2
Ньивкоп
7
Нарсинг
23
Бергейс
23
Бергейс
7
Нарсинг
17
де ла Торре
5
5
17
де ла Торре
20
Влут
17
Шоке
17
Шоке
20
Влут
Остались в запасе
Фейеноорд
Хераклес
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
5
Mateo Leš
ЦФ
13
Elias Oubella
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
59
Йорди Верманн
ЦФ
9
Дилан Венте
ЦФ
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
13
Elias Oubella
ЦФ
0
R. Agca
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Фейеноорд - Хераклес
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
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