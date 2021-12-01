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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Хераклес
Фейеноорд - Хераклес: обзор матча 01 декабря 2021
Фейеноорд
01.12.2021, среда, 22:00
Голландия. Эредивизие, 4 тур
2 : 1
Завершен
Хераклес
45+7'
Л. Синистерра
69'
Л. Синистерра
15'
С. Бакиш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Хераклес
Замена
М. Хольмгрен-Педерсен
️️️️
Л. Синистерра
86'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
А. Джаханбакш
80'
80'
Замена
Н. Фадиджа
️️️️
Н. Бакборд
ГОЛ! 2:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
Г. Тил
69'
61'
Замена
L. Schoofs
️️️️
К. Сирхейс
60'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
Замена
С. Дессер
️️️️
О. Кекчю
57'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Б. Линссен
57'
47'
Желтая карточка
М. Ренте
45'
+9
Желтая карточка
Д. Куальята
ГОЛ! 1:1!
Л. Синистерра
Пас отдал
О. Кекчю
45'
+7
45'
+4
Желтая карточка
B. BasaÃ§ikoglu
24'
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
И. Аззауи
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Бакиш
Пас отдал
И. Аззауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Марсиано
3
Маласья
5
Сенеси
18
Траунер
2
Гертрейда
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
11
Джаханбакш
30
Линссен
2-2-5
28
Бласвих
5
Кнустер
5
Ренте
98
Аззауи
14
Киомурцоглу
14
Сирхейс
12
Куальята
17
де ла Торре
12
Бакиш
37
Бургзорг
17
Синистерра
27
Хольмгрен-Педерсен
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Синистерра
30
Линссен
21
Торнстра
21
Торнстра
30
Линссен
11
Джаханбакш
17
Нелсон
17
Нелсон
11
Джаханбакш
6
Кекчю
9
Дессер
9
Дессер
6
Кекчю
14
Сирхейс
15
15
14
Сирхейс
11
Лаурсен
11
Лаурсен
2
Бакборд
27
Фадиджа
27
Фадиджа
2
Бакборд
98
Аззауи
7
7
98
Аззауи
Остались в запасе
Фейеноорд
Хераклес
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Тейн Трост
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Фейеноорд - Хераклес
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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