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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фейеноорд
Хераклес - Фейеноорд: обзор матча 21 августа 2016
Хераклес
21.08.2016, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 3 тур
0 : 1
Завершен
Фейеноорд
29'
К. Эль-Ахмади
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Фейеноорд
90'
Замена
Я. ван дер Хейден
️️️️
Д. Кейт
83'
Желтая карточка
Р. Карсдорп
81'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
70'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
С. Бергейс
29'
ГОЛ! 0:1!
К. Эль-Ахмади
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
19
Пол Глэдон
ЦФ
15
Ярослав Навратил
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Фейеноорд
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-3-1-2
16
Кастро
8
Госенс
4
Хогма
23
те Верик
6
Пелюпесси
11
Бель Хассани
10
Брунс
2
Брёкерс
11
Дарри
15
Навратил
19
Глэдон
3-1-4
2
Карсдорп
31
Боттегин
5
Конголо
21
Торнстра
7
Кейт
52
Вилена
20
Эль-Ахмади
23
Бергейс
7
Кейт
6
ван дер Хейден
6
ван дер Хейден
7
Кейт
23
Бергейс
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
23
Бергейс
Остались в запасе
Хераклес
Фейеноорд
17
Дарио Вуичевич
ЦП
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
Главный тренер
Джон Ламмерс
30
Пер Ханссон
ВР
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
23
Марк-Ян Фледдерис
ЦП
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
12
Вут Дрост
ЦЗ
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
2
Барт Ньивкоп
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Хераклес - Фейеноорд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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