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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фейеноорд
Хераклес - Фейеноорд: обзор матча 10 апреля 2022
Хераклес
10.04.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 29 тур
1 : 4
Завершен
Фейеноорд
1'
С. Бакиш
21'
О. Кекчю
39'
Р. Нелсон
45'
Г. Тил
70'
П. Валемарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Фейеноорд
Замена
Н. Бакборд
️️️️
Н. Фадиджа
88'
Замена
А. Шоке
️️️️
А. Уахим
88'
76'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
О. Кекчю
Замена
E. Sierra
️️️️
Н. Лаурсен
75'
70'
ГОЛ! 1:4!
П. Валемарк
Пас отдал
Й. Торнстра
69'
Замена
Б. Линссен
️️️️
С. Дессер
69'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Л. Синистерра
Замена
B. BasaÃ§ikoglu
️️️️
Э. Ханссон
64'
59'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Р. Нелсон
46'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
Г. Тил
45'
ГОЛ! 1:3!
Г. Тил
Пас отдал
Р. Нелсон
39'
ГОЛ! 1:2!
Р. Нелсон
Желтая карточка
А. Уахим
25'
21'
ГОЛ! 1:1!
О. Кекчю
Пас отдал
Р. Нелсон
ГОЛ! 1:0!
С. Бакиш
Пас отдал
L. Schoofs
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
40
Robin Polley
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Фейеноорд
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Сем Валк
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
4-1-1-4
1
12
Куальята
15
4
Хогма
27
Фадиджа
17
де ла Торре
11
Лаурсен
4
Сонненберг
12
Бакиш
8
Уахим
7
Ханссон
4-1-1-3-1
1
Марсиано
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
18
Траунер
3
Маласья
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Нелсон
20
Тил
17
Синистерра
9
Дессер
27
Фадиджа
2
Бакборд
2
Бакборд
27
Фадиджа
7
Ханссон
7
7
7
Ханссон
11
Лаурсен
16
16
11
Лаурсен
8
Уахим
17
Шоке
17
Шоке
8
Уахим
6
Кекчю
20
Хендрикс
20
Хендрикс
6
Кекчю
20
Тил
21
Торнстра
21
Торнстра
20
Тил
17
Синистерра
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Синистерра
17
Нелсон
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Нелсон
9
Дессер
30
Линссен
30
Линссен
9
Дессер
Остались в запасе
Хераклес
Фейеноорд
16
Timo Jansink
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
40
Robin Polley
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Сем Валк
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
40
Robin Polley
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Остались в запасе
77
Валентин Кожокару
ВР
1
Тейс Янсен
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
16
Сем Валк
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
17
Коул Бассетт
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Хераклес - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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