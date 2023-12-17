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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фейеноорд
Хераклес - Фейеноорд: обзор матча 17 декабря 2023
Хераклес
17.12.2023, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
0 : 4
Завершен
Фейеноорд
4'
К. Стенгс
18'
К. Стенгс
48'
Л. Гертрейда
60'
К. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Фейеноорд
Желтая карточка
M. Vejinović
88'
82'
Замена
О. Лингр
️️️️
К. Тимбер
Замена
M. Vejinović
️️️️
С. Схеперман
79'
75'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
Желтая карточка
С. Схеперман
74'
73'
Замена
Т. Белен
️️️️
Г. Траунер
73'
Замена
М. Лопес
️️️️
К. Хартман
73'
Замена
Т. ван дер Белт
️️️️
К. Стенгс
Замена
М. Санко
️️️️
М. Энгельс
72'
60'
ГОЛ! 0:4!
К. Тимбер
Пас отдал
М. Виффер
48'
ГОЛ! 0:3!
Л. Гертрейда
Пас отдал
Д. Ганцко
Желтая карточка
М. Энгельс
41'
18'
ГОЛ! 0:2!
К. Стенгс
Пас отдал
К. Хартман
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Стенгс
Пас отдал
С. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
8
Анас Уахим
АП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
(К)
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
20
Томас ван дер Белт
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
2-1-2-2-3
1
4
Сонненберг
4
Хогма
3
Викхофф
6
Де Керсмакер
32
Схеперман
7
Ханссон
8
Уахим
12
Роскен
8
Энгельс
35
4-2-3-1
1
Бейлов
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
17
Иванушец
24
Дилросун
29
Хименес
32
Схеперман
18
18
32
Схеперман
8
Энгельс
30
Санко
30
Санко
8
Энгельс
3
Хартман
15
Лопес
15
Лопес
3
Хартман
18
Траунер
3
Белен
3
Белен
18
Траунер
14
Стенгс
20
ван дер Белт
20
ван дер Белт
14
Стенгс
23
Тимбер
32
Лингр
32
Лингр
23
Тимбер
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
Хераклес
Фейеноорд
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
2
Навайо Бакборд
ПАЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Sylian Mokono
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
1
Тимон Велленройтер
ВР
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Игор Пайшао
ЛВ
44
Лео Сауэр
ЛВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Хераклес - Фейеноорд
3
Всего ударов по воротам
2
8
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
1
3
Нарушения
8
5
Офсайды
1
0
Количество передач
132
367
Сейвы
2
1
Точность передач %
70
91
Удары мимо ворот
0
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.07
1.08
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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