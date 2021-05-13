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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Фейеноорд
Хераклес - Фейеноорд: обзор матча 13 мая 2021
Хераклес
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
68'
С. Бакиш (П)
64'
О. Кекчю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Фейеноорд
Замена
А. Кутуджу
️️️️
И. Аззауи
90'
+3
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Л. де ла Торре
90'
+3
85'
Желтая карточка
М. Димерс
85'
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
О. Кекчю
Желтая карточка
Р. Преппер
83'
78'
Замена
М. Димерс
️️️️
Л. Синистерра
77'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
E. Sierra
️️️️
Д. Бургзорг
74'
Замена
T. Breukers
️️️️
K. Jakobsen
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Бакиш
68'
64'
ГОЛ! 0:1!
О. Кекчю
Пас отдал
Л. Синистерра
Замена
С. Бакиш
️️️️
Р. Влут
51'
Желтая карточка
Д. Куальята
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Рай Влут
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
16
Elias Sierra
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Tim Breukers
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Фейеноорд
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
3-2-2-3
28
Бласвих
3
Преппер
5
Кнустер
15
12
Куальята
27
Фадиджа
17
де ла Торре
98
Аззауи
37
Бургзорг
7
20
Влут
4-2-2-2
1
Бейлов
2
Гертрейда
31
Боттегин
5
Сенеси
5
Хапс
8
Фер
21
Торнстра
6
Кекчю
23
Бергейс
17
Синистерра
14
Йоргенсен
37
Бургзорг
16
16
37
Бургзорг
7
2
2
7
17
де ла Торре
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
17
де ла Торре
20
Влут
12
Бакиш
12
Бакиш
20
Влут
98
Аззауи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
98
Аззауи
6
Кекчю
10
Тейшейра
10
Тейшейра
6
Кекчю
14
Йоргенсен
9
Боженик
9
Боженик
14
Йоргенсен
17
Синистерра
10
Димерс
10
Димерс
17
Синистерра
Остались в запасе
Хераклес
Фейеноорд
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Koen Bucker
ВР
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
22
Ник Марсман
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Хераклес - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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