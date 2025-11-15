Сербия принимает Латвию в матче, который может стать ключевым в борьбе за третье место группы. Хозяева переживают непростый цикл отбора: команда нестабильна, пропускает часто и слишком зависима от индивидуальных вспышек форвардов. Латвия, в свою очередь, идет последней по качеству игры в атаке в группе и испытывает большие проблемы в обороне: за семь туров всего два забитых мяча и девять пропущенных в пяти последних матчах.

Сербия

Сербия проиграла Англии 0:2 и вновь испытывала трудности в переходах из обороны в атаку. В последних пяти играх команда Влаховича забивает только четыре раза – показатель, который не соответствует уровню подбору игроков. Основная проблема – уязвимость в обороне: девять пропущенных за пять матчей, серия из четырех игр, в которых Сербия обязательно получает гол. Тем не менее потенциал атаки позволяет рассчитывать на голы дома, особенно против одного из самых слабых защитных блоков в группе.

Латвия

Латвия провела крайне тяжелый матч против Англии (0:5) и продолжает свою длинную безвыигрышную серию. За последние восемь игр команда не добилась ни одной победы, забивая крайне мало – всего 0.40 мяча в среднем за матч. Оборонительные ошибки системны: Латвия пропускает минимум дважды в четырех из пяти последних игр. Команда не справляется с быстрыми атаками и борьбой в штрафной, что делает ее очень уязвимой против соперников с сильными форвардами.

Факты о командах

Сербия

Пропускает в 4 матчах подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Уверенная победа над Андоррой (3:1) в октябре

Латвия

Не выигрывает 8 матчей подряд

В среднем: 0.40 забито, 1.80 пропущено

Пропускает в 6 турах подряд

0 голов в двух последних матчах

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 1 Забитых мячей 0 1 В среднем за матч 0 1:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 0:1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Латвия 0 : 1 Сербия

Прогноз на матч Сербия – Латвия

Несмотря на слабую форму Сербии, разница в классе между командами очевидна. Латвия слишком много допускает в обороне и практически не создает моменты у чужих ворот, что делает еe крайне уязвимой в гостях. Сербия, играя дома и имея мощный атакующий потенциал, должна контролировать матч и создавать моменты планомерно. Вопрос скорее в том, сколько хозяева смогут реализовать.

Сербия обязана доминировать и забирать игру за счет уровня атаки и преимущества в скорости и индивидуальном мастерстве. Однако оборонительные проблемы хозяев не исключают шанса Латвии на один гол в случае стандартов. Наиболее логичными выглядят ставки на результативность Сербии и победу хозяев с форой.

Рекомендованные ставки