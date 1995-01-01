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    Расписание матчей сборной Латвии по футболу

    Сайт http://www.lff.lv
    Тренер Дайнис Казакевич
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    2 тур
    		28 марта, вторник 21:45 Уэльс Латвия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    3 тур
    		16 июня, пятница 21:45 Латвия Турция
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    4 тур
    		19 июня, понедельник 19:00 Армения Латвия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    5 тур
    		8 сентября, пятница 21:45 Хорватия Латвия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    6 тур
    		11 сентября, понедельник 21:45 Латвия Уэльс
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    7 тур
    		12 октября, четверг 21:45 Латвия Армения
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    8 тур
    		15 октября, воскресенье 21:45 Турция Латвия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа D
    9 тур
    		18 ноября, суббота 20:00 Латвия Хорватия
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