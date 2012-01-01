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    Состав сборной Латвии по футболу

    Сайт http://www.lff.lv
    Тренер Дайнис Казакевич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    23 Штейнборс Павел Гурник Гурник Латвия Вра 37 6 0 0 0 0
    4 Дубра Каспарс Иртыш Иртыш Латвия Защ 32 6 0 0 1 0
    8 Юрковскис Райвис Лиепая Лиепая Латвия Защ 26 6 0 0 1 0
    4 Тоберс Кристерс Лехия Лехия Латвия Защ 22 6 0 0 0 0
    17 Черномордис Антонис Рига Рига Латвия Защ 26 5 0 0 1 0
    5 Стужлис Элвис Рига Рига Латвия Защ 29 2 0 0 0 0
    18 Савалниекс Робертс Металлург Металлург Латвия Пол 30 6 0 2 0 0
    8 Икаунекс Янис Лиепая Лиепая Латвия Пол 28 6 4 0 2 0
    9 Икаунекс Давис Высочина Высочина Латвия Пол 29 6 0 0 0 0
    7 Эмсис Эдуардс Ноа Ноа Латвия Пол 27 6 0 1 1 0
    16 Яунземс Алвис Валмиера Валмиера Латвия Пол 23 5 0 0 0 0
    17 Зюзинс Артурс Нет клуба Латвия Пол 31 4 1 0 2 0
    16 Тарасов Игорь Сконто Сконто Латвия Пол 34 2 0 0 0 0
    7 Камеш Владимирс Рига Рига Латвия Пол 34 1 0 0 0 0
    22 Гутковскис Владислав Нет клуба Латвия Нап 27 6 5 1 0 0
    14 Цыганик Андрей Заря Заря Латвия Нап 25 6 0 1 1 0
    20 Кроллис Раймондс Специя Специя Латвия Нап 21 6 0 1 1 0
    20 Ульдрикис Робертс Нет клуба Латвия Нап 24 4 2 2 0 0
    Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 4
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