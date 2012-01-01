Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|23
|Штейнборс Павел
|Гурник
|Вра
|37
|6
|0
|0
|0
|0
|4
|Дубра Каспарс
|Иртыш
|Защ
|32
|6
|0
|0
|1
|0
|8
|Юрковскис Райвис
|Лиепая
|Защ
|26
|6
|0
|0
|1
|0
|4
|Тоберс Кристерс
|Лехия
|Защ
|22
|6
|0
|0
|0
|0
|17
|Черномордис Антонис
|Рига
|Защ
|26
|5
|0
|0
|1
|0
|5
|Стужлис Элвис
|Рига
|Защ
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Савалниекс Робертс
|Металлург
|Пол
|30
|6
|0
|2
|0
|0
|8
|Икаунекс Янис
|Лиепая
|Пол
|28
|6
|4
|0
|2
|0
|9
|Икаунекс Давис
|Высочина
|Пол
|29
|6
|0
|0
|0
|0
|7
|Эмсис Эдуардс
|Ноа
|Пол
|27
|6
|0
|1
|1
|0
|16
|Яунземс Алвис
|Валмиера
|Пол
|23
|5
|0
|0
|0
|0
|17
|Зюзинс Артурс
|Нет клуба
|Пол
|31
|4
|1
|0
|2
|0
|16
|Тарасов Игорь
|Сконто
|Пол
|34
|2
|0
|0
|0
|0
|7
|Камеш Владимирс
|Рига
|Пол
|34
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|Гутковскис Владислав
|Нет клуба
|Нап
|27
|6
|5
|1
|0
|0
|14
|Цыганик Андрей
|Заря
|Нап
|25
|6
|0
|1
|1
|0
|20
|Кроллис Раймондс
|Специя
|Нап
|21
|6
|0
|1
|1
|0
|20
|Ульдрикис Робертс
|Нет клуба
|Нап
|24
|4
|2
|2
|0
|0
Всего игроков: 18, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 8, нападающих: 4