- 22 сентября 2022
- 21:00 Лига наций. Молдавия в гостях победила Латвию
- 6 июня 2022
- 23:53 Лига наций. Казахстан победил Словакию и другие результаты
- 13 ноября 2021
- 21:55 Отбор ЧМ-2022. Норвегия дома сыграла вничью с Латвией, Турция на глазах президента Эрдогана забила шесть голов Гибралтару 3
- 12 октября 2021
- 16:45 Видео Кунц расплакался после победы Турции над Латвией
- 8 октября 2021
- 23:59 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды минимально победили в Латвии, Турция и Норвегия сыграли вничью
- 7 сентября 2021
- 23:43 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды забили шесть мячей Турции, Норвегия разгромила Гибралтар благодаря хет-трику Холанда 4
- 4 сентября 2021
- 21:21 Отбор ЧМ-2022. Норвегия благодаря голу Холанда обыграла Латвию и возглавила группу 1
- 2 сентября 2021
- 00:01 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды с ван Гаалом сыграли вничью в Норвегии, Черногория с Хакшабановичем в основе взяла очко в Турции
- 7 июня 2021
- 23:35 Товарищеский матч. Германия забила семь голов Латвии 9
- 31 марта 2021
- 08:43 Турция не выиграла у Латвии ни один из шести очных матчей 5
- 30 марта 2021
- 23:47 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды разгромили Гибралтар, Турция сыграла вничью с Латвией 1
- 27 марта 2021
- 21:52 Отбор ЧМ-2022. Нидерланды победили Латвию, Турция разгромила Норвегию 4
- 26 марта 2021
- 19:55 Монзуль и Фраппар – первые женщины-судьи, назначенные на матчи отбора ЧМ 1
- 13 октября 2020
- 18:50 Молодежная сборная России разгромила Латвию и вышла на Евро-2021 22
- 20 ноября 2019
- 00:42 Отбор Евро-2020. Бельгия забила 40 голов в квалификации, Латвия обыграла Австрию и другие результаты 1
- 16 ноября 2019
- 21:59 Отбор Евро-2020. Казахстан, Шотландия, Уэльс и Словения одержали победы
- 10 октября 2019
- 23:55 Отбор Евро-2020. Бельгия забила 9 голов Сан-Марино, Голландия одержала волевую победу над Северной Ирландией и другие результаты
- 9 сентября 2019
- 23:55 Отбор ЧЕ-2020. Германия обыграла Северную Ирландию, Голландия и Бельгия разгромили соперников
- 6 сентября 2019
- 23:58 Отбор ЧЕ-2020. Голландия добыла волевую победу над Германией, Бельгия, Хорватия и Австрия разгромили соперников 21
- 10 июня 2019
- 23:52 Отбор ЧЕ-2020. Сборные Дании и Грузии забили шесть голов, в трех матчах группы G – 14 мячей 2
- 8 июня 2019
- 09:41 Полузащитник сборной Израиля Захави повторил достижение Рауля 20-летней давности
- 22 марта 2019
- 00:52 Отбор ЧЕ-2020. Пентек принес полякам победу над Австрией, Голландия разгромила Белоруссию и другие результаты 1