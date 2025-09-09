09.09.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Албания
Албания
4-2-1-1-2
1
Стракоша
3
Митай
5
Айети
6
Джимсити
4
Хюсай
16
Шеху
8
Асллани
14
Лячи
10
Байрами
7
Манай
9
Броя
3-1-2-2-2
1
Звиедрис
13
Юрковскис
2
Балодис
5
Черномордис
21
Мельникс
10
Вапне
7
Дашкевичс
8
Варславанс
15
Зеленковс
14
Цыганик
18
Ситс
9
Броя
15
Кумбула
15
Кумбула
9
Броя
14
Лячи
7
Паязити
7
Паязити
14
Лячи
10
Байрами
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Байрами
7
Манай
19
Даку
19
Даку
7
Манай
10
Вапне
22
Савельевс
22
Савельевс
10
Вапне
21
Мельникс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
21
Мельникс
13
Юрковскис
19
Регза
19
Регза
13
Юрковскис
18
Ситс
20
20
18
Ситс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Албания
Латвия
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Энис Цокай
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
14
Cristian Shpendi
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
12
Френкс Оролс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Энис Цокай
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
14
Cristian Shpendi
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Остались в запасе
12
Френкс Оролс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Албания - Латвия
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
667
396
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.65
Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Латвии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Латвия
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Источник: «Бомбардир»