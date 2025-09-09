Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Албания – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

Албания – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

9 сентября 2025, 19:54
Албания
09.09.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Латвия
25' К. Асллани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Томас Стракоша
ВР
3
Марио Митай
ЛЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
6
Берат Джимсити
(К) ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Юлиан Шеху
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Казим Лячи
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Армандо Броя
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
21
Денисс Мельникс
ОП
10
Лукасс Вапне
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Ренарс Варславанс
ПВ
18
Дарио Ситс
ЦФ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Албания
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
21
Арбер Ходжа
ЛВ
20
Энис Цокай
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
7
Адрион Паязити
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
19
Мирлинд Даку
ЦФ
14
Cristian Shpendi
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Латвия
12
Френкс Оролс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
20
Bruno Melnis
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Стракоша
3
Митай
5
Айети
6
Джимсити
4
Хюсай
16
Шеху
8
Асллани
14
Лячи
10
Байрами
7
Манай
9
Броя
3-1-2-2-2
1
Звиедрис
13
Юрковскис
2
Балодис
5
Черномордис
21
Мельникс
10
Вапне
7
Дашкевичс
8
Варславанс
15
Зеленковс
14
Цыганик
18
Ситс
9
Броя
15
Кумбула
15
Кумбула
9
Броя
14
Лячи
7
Паязити
7
Паязити
14
Лячи
10
Байрами
21
Ходжа
21
Ходжа
10
Байрами
7
Манай
19
Даку
19
Даку
7
Манай
10
Вапне
22
Савельевс
22
Савельевс
10
Вапне
21
Мельникс
11
Савалниекс
11
Савалниекс
21
Мельникс
13
Юрковскис
19
Регза
19
Регза
13
Юрковскис
18
Ситс
20
20
18
Ситс
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
9
Гутковскис
7
Дашкевичс
Остались в запасе
Албания
Латвия
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Энис Цокай
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
14
Cristian Shpendi
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
12
Френкс Оролс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Simon Simoni
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
2
Иван Баллиу
ПЗ
20
Энис Цокай
ОП
16
Медон Бериша
ЦП
9
Ясир Асани
ПВ
14
Cristian Shpendi
ЦФ
0
Марио Дайсинани
ЦФ
Остались в запасе
12
Френкс Оролс
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Роберт Озолс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Албания - Латвия
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
11
Офсайды
0
1
Количество передач
667
396
Сейвы
1
2
Точность передач %
92
88
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча Албания против Латвии, 6-й тур Отборочных матчей к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 сентября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Албания – Латвия

Албания – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Латвия Албания
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
Итоговый состав сборной России на матчи с Узбекистаном и Венесуэлой
13:03
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
12:49
«Галатасарай» определился с размером предложения по Кисляку
12:24
4
Шесть полицейских машин отправились на задержание футболиста «Ньюкасла», вооруженного луком
11:59
2
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
1
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
3
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
9
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
4
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+