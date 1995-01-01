Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ясир Асани

    #11 | Нападающий
    Имя Ясир
    Фамилия Асани
    Состав Без клуба
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1995 (27 лет)
    Рост 175
    • Читайте нас: 