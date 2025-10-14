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  • Латвия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Латвия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

14 октября 2025, 20:35
Латвия
14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
0 : 5
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Англия
26' Э. Гордон 44' Г. Кейн 45+4' Г. Кейн (П) 58' М. Тонисевс (АГ) 86' Э. Эзе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
10
Лукасс Вапне
ЛВ
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Джед Спенс
ПЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
11
Энтони Гордон
ЛВ
16
Майлз Льюис-Скелли
ОП
4
Деклан Райс
ОП
8
Эллиот Андерсон
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
(К) ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
21
Денисс Мельникс
ОП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
5
Ingars Pulis
ЦФ
19
Марко Регза
ЦФ
Англия
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
15
Дэн Берн
ЦЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
3
Нико О'Райли
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
4-1-3-2
1
Звиедрис
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
4
Вейпс
10
Икаунекс
10
Вапне
8
Варславанс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
14
Цыганик
3-2-3-2
1
Пикфорд
16
Спенс
5
Стоунз
5
Конса
16
Льюис-Скелли
4
Райс
7
Сака
8
Андерсон
11
Гордон
9
Кейн
17
Роджерс
13
Юрковскис
19
Тонисевс
19
Тонисевс
13
Юрковскис
8
Варславанс
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
8
Варславанс
10
Вапне
22
Савельевс
22
Савельевс
10
Вапне
10
Икаунекс
7
7
10
Икаунекс
9
Гутковскис
19
Регза
19
Регза
9
Гутковскис
5
Стоунз
15
Берн
15
Берн
5
Стоунз
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
17
Роджерс
21
Эзе
21
Эзе
17
Роджерс
11
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
11
Гордон
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
Остались в запасе
Латвия
Англия
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
5
Ingars Pulis
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
5
Ingars Pulis
ЦФ
Остались в запасе
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Латвия - Англия
4
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
5
Офсайды
0
1
Количество передач
288
719
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
0.47
2.9

Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Англии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Англия

Латвия – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия Латвия
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