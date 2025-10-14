14.10.2025, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 8 тур
0 : 5
Завершен
Составы команд
Латвия
Латвия
4-1-3-2
1
Звиедрис
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
4
Вейпс
10
Икаунекс
10
Вапне
8
Варславанс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
14
Цыганик
3-2-3-2
1
Пикфорд
16
Спенс
5
Стоунз
5
Конса
16
Льюис-Скелли
4
Райс
7
Сака
8
Андерсон
11
Гордон
9
Кейн
17
Роджерс
13
Юрковскис
19
Тонисевс
19
Тонисевс
13
Юрковскис
8
Варславанс
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
8
Варславанс
10
Вапне
22
Савельевс
22
Савельевс
10
Вапне
10
Икаунекс
7
7
10
Икаунекс
9
Гутковскис
19
Регза
19
Регза
9
Гутковскис
5
Стоунз
15
Берн
15
Берн
5
Стоунз
4
Райс
8
Хендерсон
8
Хендерсон
4
Райс
17
Роджерс
21
Эзе
21
Эзе
17
Роджерс
11
Гордон
11
Рэшфорд
11
Рэшфорд
11
Гордон
7
Сака
20
Боуэн
20
Боуэн
7
Сака
Остались в запасе
Латвия
Англия
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
5
Ingars Pulis
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
5
Ingars Pulis
ЦФ
Остались в запасе
13
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
18
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
20
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
3
Нико О'Райли
АП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Латвия - Англия
4
1
Всего ударов по воротам
6
24
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
2
9
Нарушения
11
5
Офсайды
0
1
Количество передач
288
719
Сейвы
3
1
Точность передач %
81
91
Удары мимо ворот
2
10
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
13
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
0.47
2.9
Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Англии, 8-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 октября в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Англия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»