Латвия – Андорра: прогноз и ставки на матч 11 октября 2025 с коэффициентом 1.86

10 октября 2025 9:05
Латвия - Андорра
11 окт. 2025, суббота 16:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.86
Победа Латвии и тотал меньше 2.5
Сделать ставку

11 октября на стадионе «Даугава» в Риге сборная Латвии сыграет против Андорры в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира. Это встреча соседей по нижней части таблицы, где обе команды попытаются прервать серию неудач и заработать очки.

Латвия

Сборная Латвии проводит неудачный отрезок, не выигрывая уже четыре матча подряд. Последний успех датируется мартом, после чего команда опустилась в зону аутсайдеров. В обороне латвийцы выглядят нестабильно – пропускают практически в каждой игре, но при этом не реализуют свои моменты: всего один гол за пять встреч. Главная проблема – отсутствие стабильного форварда, способного завершать атаки. При этом Латвия дома играет активнее, старается контролировать мяч и часто создает моменты через фланги.

Андорра

Андорра пока не набрала ни одного очка в квалификации и уверенно занимает последнее место. Поражения следуют одно за другим, а атака команды фактически беззуба – в пяти матчах не забито ни одного гола. Единственное светлое пятно – относительно плотная оборона, которая иногда сдерживает давление сильных соперников, как это было в сентябре против Эстонии (0:0). Однако против равных по классу команд андоррцы нередко допускают ошибки в позиционной защите, что лишает их шансов на положительный результат.

Факты о командах

Латвия

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • Средняя результативность – 0,2 гола за игру
  • Дома забивает в 3 из 5 последних матчей

Андорра

  • Не выигрывает в 8 матчах подряд
  • Не забивает в 14 из 16 последних игр
  • Пропускает в среднем 1,8 гола за матч
  • Занимает последнее место в группе без очков

Личные встречи
56% (5)
44% (4)
0% (0)
15
Забитых мячей
1
1.67
В среднем за матч
0.11
5:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:5
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0 : 1
21.03.2025
Латвия
Лига наций, 6 тур
Андорра
1 : 1
25.09.2022
Латвия
Лига наций, 1 тур
Латвия
3 : 0
03.06.2022
Андорра
, 6 тур
Андорра
0 : 5
17.11.2020
Латвия
, 1 тур
Латвия
0 : 0
03.09.2020
Андорра
, 6 тур
Андорра
0 : 0
19.11.2018
Латвия
, 1 тур
Латвия
0 : 0
06.09.2018
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур
Латвия
4 : 0
10.10.2017
Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0 : 1
06.09.2016
Латвия
Показать все

Прогноз на матч Латвия – Андорра

Матч обещает быть малорезультативным, ведь обе сборные испытывают серьeзные проблемы в атаке. Латвия будет играть первым номером, контролируя мяч и навязывая борьбу на чужой половине поля. Андорра же наверняка выберет оборонительную тактику, делая ставку на стандарты и редкие контратаки. Однако при своей низкой результативности гости вряд ли смогут забить. Латвия выглядит чуть организованнее, и на домашнем поле обязана воспользоваться преимуществом в классе. Наиболее вероятный исход – победа хозяев в матче с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки

  • Победа Латвии и тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.86
  • Точный счeт 1:0 в пользу Латвии – коэффициент 6.00

1.86
Победа Латвии и тотал меньше 2.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Андорра Латвия
