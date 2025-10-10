11 октября на стадионе «Даугава» в Риге сборная Латвии сыграет против Андорры в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира. Это встреча соседей по нижней части таблицы, где обе команды попытаются прервать серию неудач и заработать очки.
Латвия
Сборная Латвии проводит неудачный отрезок, не выигрывая уже четыре матча подряд. Последний успех датируется мартом, после чего команда опустилась в зону аутсайдеров. В обороне латвийцы выглядят нестабильно – пропускают практически в каждой игре, но при этом не реализуют свои моменты: всего один гол за пять встреч. Главная проблема – отсутствие стабильного форварда, способного завершать атаки. При этом Латвия дома играет активнее, старается контролировать мяч и часто создает моменты через фланги.
Андорра
Андорра пока не набрала ни одного очка в квалификации и уверенно занимает последнее место. Поражения следуют одно за другим, а атака команды фактически беззуба – в пяти матчах не забито ни одного гола. Единственное светлое пятно – относительно плотная оборона, которая иногда сдерживает давление сильных соперников, как это было в сентябре против Эстонии (0:0). Однако против равных по классу команд андоррцы нередко допускают ошибки в позиционной защите, что лишает их шансов на положительный результат.
Факты о командах
Латвия
- Не выигрывает в 5 последних матчах
- Пропускает в 4 матчах подряд
- Средняя результативность – 0,2 гола за игру
- Дома забивает в 3 из 5 последних матчей
Андорра
- Не выигрывает в 8 матчах подряд
- Не забивает в 14 из 16 последних игр
- Пропускает в среднем 1,8 гола за матч
- Занимает последнее место в группе без очков
Прогноз на матч Латвия – Андорра
Матч обещает быть малорезультативным, ведь обе сборные испытывают серьeзные проблемы в атаке. Латвия будет играть первым номером, контролируя мяч и навязывая борьбу на чужой половине поля. Андорра же наверняка выберет оборонительную тактику, делая ставку на стандарты и редкие контратаки. Однако при своей низкой результативности гости вряд ли смогут забить. Латвия выглядит чуть организованнее, и на домашнем поле обязана воспользоваться преимуществом в классе. Наиболее вероятный исход – победа хозяев в матче с минимальным счeтом.
Рекомендованные ставки
- Победа Латвии и тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.86
- Точный счeт 1:0 в пользу Латвии – коэффициент 6.00