11 октября на стадионе «Даугава» в Риге сборная Латвии сыграет против Андорры в рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира. Это встреча соседей по нижней части таблицы, где обе команды попытаются прервать серию неудач и заработать очки.

Латвия

Сборная Латвии проводит неудачный отрезок, не выигрывая уже четыре матча подряд. Последний успех датируется мартом, после чего команда опустилась в зону аутсайдеров. В обороне латвийцы выглядят нестабильно – пропускают практически в каждой игре, но при этом не реализуют свои моменты: всего один гол за пять встреч. Главная проблема – отсутствие стабильного форварда, способного завершать атаки. При этом Латвия дома играет активнее, старается контролировать мяч и часто создает моменты через фланги.

Андорра

Андорра пока не набрала ни одного очка в квалификации и уверенно занимает последнее место. Поражения следуют одно за другим, а атака команды фактически беззуба – в пяти матчах не забито ни одного гола. Единственное светлое пятно – относительно плотная оборона, которая иногда сдерживает давление сильных соперников, как это было в сентябре против Эстонии (0:0). Однако против равных по классу команд андоррцы нередко допускают ошибки в позиционной защите, что лишает их шансов на положительный результат.

Факты о командах

Латвия

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 матчах подряд

Средняя результативность – 0,2 гола за игру

Дома забивает в 3 из 5 последних матчей

Андорра

Не выигрывает в 8 матчах подряд

Не забивает в 14 из 16 последних игр

Пропускает в среднем 1,8 гола за матч

Занимает последнее место в группе без очков

Прогноз на матч Латвия – Андорра

Матч обещает быть малорезультативным, ведь обе сборные испытывают серьeзные проблемы в атаке. Латвия будет играть первым номером, контролируя мяч и навязывая борьбу на чужой половине поля. Андорра же наверняка выберет оборонительную тактику, делая ставку на стандарты и редкие контратаки. Однако при своей низкой результативности гости вряд ли смогут забить. Латвия выглядит чуть организованнее, и на домашнем поле обязана воспользоваться преимуществом в классе. Наиболее вероятный исход – победа хозяев в матче с минимальным счeтом.

Рекомендованные ставки