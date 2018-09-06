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Латвия - Андорра

06.09.2018, Четверг, 21:45 мск Андорра-ла-Велья, стадион Эстади Насьонал , 1 тур Латвия - Андорра
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), группа B
10 тур
10 октября, вторник 21:45 Латвия 4:0 Андорра
1 тур
6 сентября, вторник 21:45 Андорра 0:1 Латвия
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