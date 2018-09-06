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Расписание матчей
Латвия - Андорра
Латвия - Андорра: обзор матча 06 сентября 2018
Латвия
06.09.2018, четверг, 21:45
, группа D1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Андорра
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Лига наций, 5 тур
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Информация о матче
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