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Расписание матчей
Лига наций
Латвия - Андорра
Латвия - Андорра: обзор матча 03 июня 2022
Латвия
03.06.2022, пятница, 19:00
Лига наций, группа D1, 1 тур
3 : 0
Завершен
Андорра
9'
Р. Ульдрикис
77'
Р. Ульдрикис
82'
Я. Икаунекс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Латвия - Андорра
90'
Замена
Ж. Рубио
️️️️
Ж. Алаез
Замена
Э. Эмсис
️️️️
А. Зюзинс
87'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Икаунекс
86'
86'
Замена
Х. Виейра
️️️️
А. Алаведра
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Я. Икаунекс
82'
78'
Замена
М. Виейра
️️️️
М. Ребес
78'
Замена
В. Бернат
️️️️
Ж. Сервос
ГОЛ! 2:0!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Р. Савалниекс
77'
Замена
Р. Кроллис
️️️️
В. Гутковскис
75'
Замена
А. Яунземс
️️️️
А. Цыганик
67'
ГОЛ! 1:0!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
Р. Савалниекс
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
6
Кристерс Тоберс
ЛЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ПЗ
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
14
Андрей Цыганик
АП
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ПЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
17
Жоан Сервос
АП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Андорра
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
8
Марсио Виейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Виктор Бернат
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Штейнборс
13
Юрковскис
4
Дубра
5
Черномордис
6
Тоберс
11
Савалниекс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
14
Цыганик
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
3-2-3-1-1
1
Хосеп Гомес
5
Льовера
4
Гарсия
18
Рубио
4
Ребес
3
Алаведра
14
Алаез
3
Валес
21
Гарсия
17
Сервос
11
Росас
14
Цыганик
16
Яунземс
16
Яунземс
14
Цыганик
10
Икаунекс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
17
Зюзинс
8
Эмсис
8
Эмсис
17
Зюзинс
9
Гутковскис
19
Кроллис
19
Кроллис
9
Гутковскис
14
Алаез
18
Рубио
18
Рубио
14
Алаез
3
Алаведра
8
Виейра
8
Виейра
3
Алаведра
4
Ребес
8
Виейра
8
Виейра
4
Ребес
17
Сервос
10
Бернат
10
Бернат
17
Сервос
Остались в запасе
Латвия
Андорра
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
23
Рихардс Матревикс
ВР
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
7
Владимирс Камеш
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
7
Марк Пужоль
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Аарон Санчес
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Латвия - Андорра
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Даугава
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