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Расписание матчей
Лига наций
Андорра - Латвия
Андорра - Латвия: обзор матча 25 сентября 2022
Андорра
25.09.2022, воскресенье, 16:00
Лига наций, группа D1, 6 тур
1 : 1
Завершен
Латвия
50'
В. Гутковскис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андорра - Латвия
Замена
М. Пужоль
️️️️
М. Ребес
87'
85'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
А. Цыганик
82'
Замена
И. Тарасов
️️️️
Э. Эмсис
Замена
В. Бернат
️️️️
А. Алаведра
74'
Замена
L. E. Blanco
️️️️
М. Виейра
74'
64'
Желтая карточка
К. Дубра
54'
Желтая карточка
Р. Кроллис
Замена
А. Мартинес
️️️️
Ж. Рубио
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
В. Гутковскис
Пас отдал
Р. Кроллис
43'
Желтая карточка
Я. Икаунекс
28'
Желтая карточка
Э. Эмсис
Желтая карточка
М. Ребес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
3
Альберт Алаведра
ЛЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
18
Жорди Рубио
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
23
Эрик Де Паблос
ПЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
9
Куку
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
5
Элвис Стужлис
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
6
Кристерс Тоберс
ЛП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
8
Эдуардс Эмсис
ПП
14
Андрей Цыганик
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
19
Раймондс Кроллис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Андорра
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
23
L. E. Blanco
ЦФ
10
Виктор Бернат
ЦФ
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
3-2-3-1
12
Альварес
6
18
Рубио
4
Ребес
3
Алаведра
23
Де Паблос
17
Сервос
8
Виейра
3
Валес
9
Куку
3-4-3
1
Штейнборс
4
Дубра
5
Стужлис
13
Юрковскис
8
Эмсис
11
Савалниекс
10
Икаунекс
6
Тоберс
19
Кроллис
9
Гутковскис
14
Цыганик
4
Ребес
7
Пужоль
7
Пужоль
4
Ребес
18
Рубио
7
Мартинес
7
Мартинес
18
Рубио
8
Виейра
23
23
8
Виейра
3
Алаведра
10
Бернат
10
Бернат
3
Алаведра
8
Эмсис
16
Тарасов
16
Тарасов
8
Эмсис
14
Цыганик
10
Икаунекс
10
Икаунекс
14
Цыганик
Остались в запасе
Андорра
Латвия
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
13
Хиско
ВР
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
8
Хавьер Виейра
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
5
Антонис Черномордис
ЦЗ
2
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
16
Эмилс Бирка
ЦЗ
16
Алвис Яунземс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
2
Даниэльс Балодис
ЦФ
19
Максимс Тонисевс
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Андорра - Латвия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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