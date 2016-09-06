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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Андорра - Латвия
Андорра - Латвия: обзор матча 06 сентября 2016
Андорра
06.09.2016, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Латвия
48'
В. Шабала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андорра - Латвия
Желтая карточка
М. Гарсия
88'
Замена
В. Морейра
️️️️
Ж. Алаез
84'
Замена
М. Пужоль
️️️️
Л. Клементе
78'
74'
Замена
А. Карашаускс
️️️️
А. Зюзинс
71'
Желтая карточка
К. Торрес
63'
Замена
К. Торрес
️️️️
Д. Икаунекс
Желтая карточка
К. Мартинес
53'
48'
ГОЛ! 0:1!
В. Шабала
Пас отдал
В. Ягодинскис
45'
+2
Желтая карточка
О. Лайзанс
45'
+1
Замена
О. Лайзанс
️️️️
А. Лаздыньш
Замена
М. Ребес
️️️️
Г. Риера
30'
Желтая карточка
М. Виейра
26'
24'
Желтая карточка
В. Шабала
Желтая карточка
Ж. Рубио
11'
Желтая карточка
Л. Клементе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
14
Жорди Алаез
ЦП
9
Габриэль Риера
ЦФ
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
26
Виталий Максименко
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
17
Виктор Морейра
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
11
Серхи Морено
АП
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
20
Кристиан Торрес
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Сергей Воробьев
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
4-4-2
13
Поль
18
Рубио
6
Лима
5
Льовера
2
Мартинес
21
Гарсия
8
Виейра
14
Алаез
3
Валес
10
Клементе
9
Риера
4-5-1
1
Ванинс
26
Максименко
6
Габовс
13
Горкшс
3
Ягодинскис
0
Лаздыньш
17
Зюзинс
10
Икаунекс
5
Вишняковс
10
Икаунекс
10
Шабала
14
Алаез
17
Морейра
17
Морейра
14
Алаез
9
Риера
4
Ребес
4
Ребес
9
Риера
10
Клементе
7
Пужоль
7
Пужоль
10
Клементе
10
Икаунекс
20
Торрес
20
Торрес
10
Икаунекс
0
Лаздыньш
0
Лайзанс
0
Лайзанс
0
Лаздыньш
17
Зюзинс
16
Карашаускс
16
Карашаускс
17
Зюзинс
Остались в запасе
Андорра
Латвия
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
22
Сергей Воробьев
ЦФ
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Марьян Пахарь
Остались в запасе
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
11
Серхи Морено
АП
Остались в запасе
22
Сергей Воробьев
ЦФ
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Главный тренер
Марьян Пахарь
Статистика матча Андорра - Латвия
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Главный судья:
Клейтон Пизани
Стадион:
Эстади Насьонал
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