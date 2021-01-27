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    Марьян Пахарь

    Тренер
    Имя Марьян
    Фамилия Пахарь
    Гражданство Латвия
    Дата рождения 5 августа 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Латвия 4 1 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.10.2019 Латвия 0 : 3 Польша
    15.10.2019 Израиль 3 : 1 Латвия
    16.11.2019 Словения 1 : 0 Латвия
    19.11.2019 Латвия 1 : 0 Австрия
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