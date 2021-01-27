Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы

Новым главным тренером «Сиены» стал бывший наставник сборной Латвии Марьян Пахарь.

Ранее сообщалось, что клуб возглавит Владимир Газзаев. По информации Tuttomercatoweb, у россиянина возникли бюрократические проблемы.

После разрешения всех вопросов с оформлением документов Газзаев должен стать главным тренером итальянского клуба.

«Сиена» занимает третье место в группе Е итальянской Серии D с 18-ю очками.

«Тобол» – последнее место работы Газзаева.

Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»