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    Tuttomercatoweb: «Сиену» возглавит Пахарь. У Газзаева бюрократические проблемы

    Новым главным тренером «Сиены» стал бывший наставник сборной Латвии Марьян Пахарь.

    Ранее сообщалось, что клуб возглавит Владимир Газзаев. По информации Tuttomercatoweb, у россиянина возникли бюрократические проблемы.

    После разрешения всех вопросов с оформлением документов Газзаев должен стать главным тренером итальянского клуба.

    • «Сиена» занимает третье место в группе Е итальянской Серии D с 18-ю очками.
    • «Тобол» – последнее место работы Газзаева.

    Газзаев заменит Джилардино на посту главного тренера «Сиены»

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +394

      Mityai90 5 минут назад

      Святой Георгий Победоносец не благословил

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