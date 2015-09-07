Главный тренер сборной Латвии поблагодарил подопечных за самоотдачу

Главный тренер сборной Латвии Марианс Пахарс подвел итог прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Чехии.

«Немного неудачная игра, в которой нам иногда чуть не хватало мастерства, иногда характера. Однако хочу сказать парням большое спасибо за самоотдачу, а зрителям – за поддержку. К нам в раздевалку заходил президент страны. Ему понравилось, нам — нет, – сказал Пахарс. – Сложно сказать, почему мы начали бежать вперед, давить, бить по воротам только после двух пропущенных мячей. Все у нас было, но почему мы не могли демонстрировать это с самого начала?».

Напомним, в итоге сборная Латвии уступила со счетом 1:2.