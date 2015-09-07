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    • Главный тренер сборной Латвии поблагодарил подопечных за самоотдачу

    Главный тренер сборной Латвии поблагодарил подопечных за самоотдачу

    Главный тренер сборной Латвии Марианс Пахарс подвел итог прошедшего матча отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года против Чехии.

    «Немного неудачная игра, в которой нам иногда чуть не хватало мастерства, иногда характера. Однако хочу сказать парням большое спасибо за самоотдачу, а зрителям – за поддержку. К нам в раздевалку заходил президент страны. Ему понравилось, нам — нет, – сказал Пахарс. – Сложно сказать, почему мы начали бежать вперед, давить, бить по воротам только после двух пропущенных мячей. Все у нас было, но почему мы не могли демонстрировать это с самого начала?».

    Напомним, в итоге сборная Латвии уступила со счетом 1:2.

    Источник: УЕФА

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    07.09.2015 00:44
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