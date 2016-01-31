Пахарь: «Цауня еще не раскрыл весь свой потенциал в ЦСКА»

Главный тренер сборной Латвии Марьян Пахарь поделился своим мнением о перспективах латвийского полузащитника Александра Цауни в московском ЦСКА.

«У него травмы в последнее время, поэтому сказать, что он прибавляет... Он опытнее становится. И то, что ЦСКА с ним продлевает контракт, говорит о том, что его здесь ценят. Это высокого уровня игрок. Конечно, хотелось, чтобы он больше играл, потому что он способен на большее. Он в полной мере весь свой потенциал еще не раскрыл. Я уверен, что ему еще есть в чем прибавлять», – сказал Пахарь.