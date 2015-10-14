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    Пахарс: «Не могу сказать, что Казахстан заслужил победу»

    Главный тренер сборной Латвии Марианс Пахарс считает, что Казахстан в заключительном матче отбора Евро-2016 (0:1) не наиграл на победу.

    «Был тяжелый кубковый матч, к сожалению, мы совершили ошибку, которая в итоге стала результативной. Не могу сказать, что Казахстан победил не заслуженно, их план на игру сработал. Казахстанцы сыграли очень компактно и агрессивно, практически не дав нам свободных зон. Те полумоменты, которые у нас возникали, приходилось вырывать на жилах. Может быть нам где-то не хватило легкости. Единственный гол забил Куат, видно, что очень работоспособный парень, меня сегодня удивило, что он отбегал весь матч, успевая и в обороне, и в атаке», – приводит слова Пахаря официальный сайт федерации футбола Казахстана.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 06:55
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    Комментарии (3)
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    Ver
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    Лабусы задолбали фамилии переиначивать...Пахарь так Пахарь, какой ещё пахарс...ну на наших то сайтах можно ж фамилию по человечески писать...
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