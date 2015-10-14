Пахарс: «Не могу сказать, что Казахстан заслужил победу»

Главный тренер сборной Латвии Марианс Пахарс считает, что Казахстан в заключительном матче отбора Евро-2016 (0:1) не наиграл на победу.

«Был тяжелый кубковый матч, к сожалению, мы совершили ошибку, которая в итоге стала результативной. Не могу сказать, что Казахстан победил не заслуженно, их план на игру сработал. Казахстанцы сыграли очень компактно и агрессивно, практически не дав нам свободных зон. Те полумоменты, которые у нас возникали, приходилось вырывать на жилах. Может быть нам где-то не хватило легкости. Единственный гол забил Куат, видно, что очень работоспособный парень, меня сегодня удивило, что он отбегал весь матч, успевая и в обороне, и в атаке», – приводит слова Пахаря официальный сайт федерации футбола Казахстана.