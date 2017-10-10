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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Андорра
Латвия - Андорра: обзор матча 10 октября 2017
Латвия
10.10.2017, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 10 тур
4 : 0
Завершен
Андорра
11'
Д. Икаунекс
19'
В. Шабала
59'
В. Шабала
63'
И. Тарасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Андорра
ГОЛ! 4:0!
И. Тарасов
Пас отдал
Г. Клюшкин
63'
ГОЛ! 3:0!
В. Шабала
Пас отдал
К. Дубра
59'
55'
Желтая карточка
И. Лима
ГОЛ! 2:0!
В. Шабала
Пас отдал
А. Соловьев
19'
ГОЛ! 1:0!
Д. Икаунекс
Пас отдал
Г. Клюшкин
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
0
Никита Колесовс
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
0
Давис Индранс
ЦП
8
Александр Соловьев
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
4
Марк Ребес
ЦЗ
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
14
Жорди Алаез
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
3-5-1
1
Ванинс
6
Габовс
0
Колесовс
4
Дубра
0
Индранс
8
Соловьев
16
Тарасов
21
Клюшкин
10
Икаунекс
10
Шабала
3-2-3-1
1
Хосеп Гомес
18
Рубио
6
Лима
5
Льовера
5
Эмили Гарсия
4
Ребес
14
Алаез
7
Пужоль
8
Виейра
10
Клементе
Остались в запасе
Латвия
Андорра
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
Остались в запасе
13
Ферран Поль
ВР
18
Жорди Рубио
ЦЗ
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
9
Габриэль Риера
ЦФ
0
Хули Санчес Сото
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Латвия - Андорра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
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