Гибралтар – Латвия: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 2.7

25 марта 2026 8:03
Гибралтар - Латвия
26 мар. 2026, четверг 20:00 | Лига наций, Переходные матчи
2.70
Гибралтар не проиграет (X1)
26 марта состоится матч Лиги наций, в котором Гибралтар примет Латвию. Обе команды находятся в кризисе, но по-разному подходят к этому противостоянию. Хозяева имеют феноменальную беспроигрышную серию в Лиге наций, но ужасно выступают в других турнирах.

Гибралтар

Сборная Гибралтара демонстрирует парадоксальную статистику. В рамках Лиги наций команда не проигрывает в 4 последних матчах, но при этом проигрывает в 10 последних матчах во всех турнирах. Гибралтар пропускает в 12 последних матчах и не забивает в 5 из 7 последних игр. В последних пяти матчах команда забила всего 1 гол (в среднем 0.20 за матч) и пропустила 14 (в среднем 2.80).

Латвия

Латвийская сборная также переживает непростой период. Команда не может выиграть в 9 последних матчах и в 4 последних матчах Лиги наций. Латвия пропускает в 4 последних матчах Лиги наций и в 6 из 8 последних игр. В последних пяти матчах команда забила 3 гола (в среднем 0.60 за матч) и пропустила 10 (в среднем 2.00).

Факты о командах:

Гибралтар

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги наций
  • Проигрывает в 10 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 12 последних матчах
  • В последних 5 играх: 0.20 забито, 2.80 пропущено

Латвия

  • Не может выиграть в 9 последних матчах
  • Не может выиграть в 4 последних матчах Лиги наций
  • Пропускает в 4 последних матчах Лиги наций
  • В последних 5 играх: 0.60 забито, 2.00 пропущено

История личных встреч

В личных встречах Латвия имеет преимущество. В квалификации ЧМ-2022 Латвия дважды обыграла Гибралтар (3:1 и 3:1). В товарищеском матче 2018 года Гибралтар одержал победу (1:0). Гибралтар забивает в 3 последних матчах против Латвии.

Прогноз на матч Гибралтар – Латвия

Обе команды находятся в кризисе, но Гибралтар имеет уникальную особенность – в Лиге наций команда преображается и не проигрывает в 4 матчах подряд. Хозяева будут играть на своем поле и постараются продолжить успешную серию в этом турнире.

Латвия также не может выиграть на протяжении 9 матчей, но по классу выглядит чуть выше соперника. Гости пропускают в каждом матче Лиги наций и вряд ли смогут удержать ворота в сухости.

Учитывая, что Гибралтар в Лиге наций показывает неожиданные результаты, а Латвия стабильно пропускает, наиболее логичной выглядит ставка на то, что хозяева как минимум не проиграют. При этом голы в матче будут, учитывая проблемы обеих команд в обороне.

Рекомендованные ставки:

  • Гибралтар не проиграет (X1) – коэффициент 2.7
  • Обе забьют – да

2.70
Гибралтар не проиграет (X1)
Сделать ставку
