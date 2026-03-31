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  • Латвия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Латвия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

31 марта, 17:50
Латвия
31.03.2026, вторник, 19:00
Лига наций, Переходные матчи
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Гибралтар
90+3' А. Черномордис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
17
Лукасс Вапне
ЛВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
8
Ренарс Варславанс
ПВ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
20
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Гибралтар
23
Джейлан Хэнкинс
ВР
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
5
Лу Эннсли
ЦП
14
Киан Ронан
ЦП
22
Грэм Торилья
(К) ЦП
4
Николас Позо
ЦП
8
J. Scanlon
ЦП
11
Карлос Ричардс
ПВ
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Латвия
0
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
6
Эдуардс Эмсис
ПП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
19
Марко Регза
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
Гибралтар
13
Tom Chakraverty
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Жереми Перера
ОП
18
Mohammed Emrani
ЦП
15
Joachim Ostheider
ЦП
58
Luca Scanlon
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
9
Дилан Борхе
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
3-2-3-2
23
Матревикс
4
Вейпс
13
Юрковскис
5
Черномордис
11
Савалниекс
10
Икаунекс
17
Вапне
15
Зеленковс
8
Варславанс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
2-1-5-1-1
23
Хэнкинс
6
Лопеш
2
Джолли
5
Бент
5
Эннсли
22
Торилья
4
Позо
8
14
Ронан
11
Ричардс
10
Де Барр
2
Балодис
2
Балодис
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
10
Икаунекс
18
Ситс
18
Ситс
10
Икаунекс
14
Ронан
58
58
14
Ронан
22
Торилья
9
Борхе
9
Борхе
22
Торилья
Остались в запасе
Латвия
Гибралтар
0
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
6
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Tom Chakraverty
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Жереми Перера
ОП
18
Mohammed Emrani
ЦП
15
Joachim Ostheider
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
0
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
6
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
13
Tom Chakraverty
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Жереми Перера
ОП
18
Mohammed Emrani
ЦП
15
Joachim Ostheider
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Латвия - Гибралтар
2
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
414
304
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Гибралтара, ответный матч за повышение Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Гибралтар

Латвия – Гибралтар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Гибралтар Латвия
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