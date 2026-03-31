31.03.2026, вторник, 19:00
Лига наций, Переходные матчи
Лига наций, Переходные матчи
1 : 0
Завершен
Составы команд
Латвия
Латвия
3-2-3-2
23
Матревикс
4
Вейпс
13
Юрковскис
5
Черномордис
11
Савалниекс
10
Икаунекс
17
Вапне
15
Зеленковс
8
Варславанс
20
Ульдрикис
14
Цыганик
2-1-5-1-1
23
Хэнкинс
6
Лопеш
2
Джолли
5
Бент
5
Эннсли
22
Торилья
4
Позо
8
14
Ронан
11
Ричардс
10
Де Барр
2
Балодис
2
Балодис
20
Ульдрикис
9
Гутковскис
9
Гутковскис
20
Ульдрикис
10
Икаунекс
18
Ситс
18
Ситс
10
Икаунекс
14
Ронан
58
58
14
Ронан
22
Торилья
9
Борхе
9
Борхе
22
Торилья
Остались в запасе
Латвия
Гибралтар
0
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
6
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Tom Chakraverty
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Жереми Перера
ОП
18
Mohammed Emrani
ЦП
15
Joachim Ostheider
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Скотт Уайзман
Остались в запасе
0
Френкс Оролс
ВР
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
6
Эдуардс Эмсис
ПП
19
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
13
Tom Chakraverty
ВР
1
Брэдли Банда
ВР
21
Kai Mauro
ЦЗ
16
Жереми Перера
ОП
18
Mohammed Emrani
ЦП
15
Joachim Ostheider
ЦП
3
Джулиан Валарино
ПП
52
Джейми Кумбес
ЦФ
17
Bilal Douah
ЦФ
10
Julian Del Rio
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Скотт Уайзман
Статистика матча Латвия - Гибралтар
2
5
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
ВАР
1
0
Угловые удары
9
3
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
414
304
Сейвы
2
4
Точность передач %
81
75
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
0
3
xG (ожидаемые голы)
1.65
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Гибралтара, ответный матч за повышение Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Гибралтар
- Матч можно посмотреть в сервисе «Оkko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»