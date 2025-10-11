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  • Латвия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Латвия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

11 октября 2025, 14:50
Латвия
11.10.2025, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Андорра
55' В. Гутковскис (П)
78' И. Оливера
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
5
Антонис Черномордис
(К) ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
11
Робертс Савалниекс
ЦП
22
Алексейс Савельевс
ЦП
8
Ренарс Варславанс
ПВ
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
14
Андрей Цыганик
ЦФ
18
Дарио Ситс
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Андорра
12
Икер Альварес
ВР
2
Бил Борра
ЦЗ
5
Макс Льовера
ЦЗ
4
Кристиан Гарсия
ЦЗ
22
Иан Оливера
ЦЗ
15
Мойсес Сан Николас
ЦЗ
19
Джоэль Гиллен
ЦЗ
17
Жоан Сервос
ЛП
14
Aron Rodrigo
ЦП
3
Марк Валес
(К) ЦП
11
Альберт Росас
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
21
Денисс Мельникс
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
10
Лукасс Вапне
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
5
Ingars Pulis
ЦФ
Андорра
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
16
João Teixeira
ЦП
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
10
Гийоме Лопес
ЦФ
9
Куку
ЦФ
3-2-2-3
1
Звиедрис
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
11
Савалниекс
22
Савельевс
8
Варславанс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
18
Ситс
14
Цыганик
3-2-3-1
12
Альварес
22
Оливера
15
Сан Николас
19
Гиллен
5
Льовера
4
Гарсия
14
3
Валес
17
Сервос
11
Росас
11
Савалниекс
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
11
Савалниекс
18
Ситс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
18
Ситс
22
Савельевс
10
Вапне
10
Вапне
22
Савельевс
5
5
16
16
11
Росас
10
Лопес
10
Лопес
11
Росас
2
Борра
9
Куку
9
Куку
2
Борра
Остались в запасе
Латвия
Андорра
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Латвия - Андорра
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
13
Офсайды
4
0
Количество передач
605
255
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.47

Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Андорры, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Андорра

Латвия – Андорра: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 октября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Андорра Латвия
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