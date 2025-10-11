11.10.2025, суббота, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Латвия
Латвия
3-2-2-3
1
Звиедрис
13
Юрковскис
5
Черномордис
2
Балодис
11
Савалниекс
22
Савельевс
8
Варславанс
15
Зеленковс
9
Гутковскис
18
Ситс
14
Цыганик
3-2-3-1
12
Альварес
22
Оливера
15
Сан Николас
19
Гиллен
5
Льовера
4
Гарсия
14
3
Валес
17
Сервос
11
Росас
11
Савалниекс
7
Дашкевичс
7
Дашкевичс
11
Савалниекс
18
Ситс
10
Икаунекс
10
Икаунекс
18
Ситс
22
Савельевс
10
Вапне
10
Вапне
22
Савельевс
5
5
16
16
11
Росас
10
Лопес
10
Лопес
11
Росас
2
Борра
9
Куку
9
Куку
2
Борра
Остались в запасе
Латвия
Андорра
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
23
Рихардс Матревикс
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
21
Денисс Мельникс
ОП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
Остались в запасе
13
Alejandro Ruiz Campagne
ВР
13
Хиско
ВР
18
Хесус Рубио
ЦЗ
6
Francisco Pomares Ortega
ЦЗ
23
Adrián Gomes
ЦП
8
Эрик Валес
ЦП
21
Марк Гарсия
ЦП
16
Эрик Искьердо
ЦП
7
Алешандре Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Латвия - Андорра
1
1
2
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
7
13
Офсайды
4
0
Количество передач
605
255
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.47
Смотреть прямую трансляцию матча Латвия против Андорры, 7-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 октября в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Латвия – Андорра
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»