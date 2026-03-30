Латвия – Гибралтар: прогноз и ставки на матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.42

30 марта 2026 8:21
Латвия - Гибралтар
31 мар. 2026, вторник 19:00 | Лига наций, Переходные матчи
1.42
Индивидуальный тотал Гибралтара меньше 0.5
31 марта в Риге состоится ответный матч Лиги наций за повышение, в котором сборная Латвии примет сборную Гибралтара. Первая встреча завершилась победой латвийцев 1:0, что даeт им хорошее преимущество перед домашней игрой.

Латвия

Латвия подходит к матчу после выездной победы над Гибралтаром, которая прервала неудачную серию. Однако домашние игры остаются проблемой – команда не может выиграть на своeм поле в 7 последних матчах. В атаке не хватает стабильности: в последних 5 играх забито всего 4 гола (0.80 в среднем). Оборона также не надeжна – 9 пропущенных мячей (1.80 в среднем). В очных противостояниях с Гибралтаром Латвия выиграла 3 последних матча подряд.

Гибралтар

Положение Гибралтара критическое. Команда проигрывает в 11 последних матчах подряд и не может выиграть в 3 последних играх Лиги наций. Атака практически отсутствует: в последних 5 играх забит всего 1 гол (0.20 в среднем), а в 6 из 8 последних встреч команда уходила без голов. Защита пропускает в 13 матчах кряду – 14 голов в 5 последних играх (2.80 в среднем).

Факты о командах

Латвия

  • Победа в 3 последних очных матчах против Гибралтара
  • Забивает в 3 последних матчах против этого соперника
  • Не может выиграть в 7 последних матчах дома
  • В последних 5 играх: 0.80 гола забито, 1.80 пропущено в среднем

Гибралтар

  • Проигрывает в 11 последних матчах подряд
  • Не забивает в 6 из 8 последних матчей
  • Пропускает в 13 последних матчах кряду
  • В последних 5 играх: 0.20 гола забито, 2.80 пропущено в среднем

Прогноз на матч Латвия – Гибралтар

Латвия имеет комфортное преимущество после победы в гостях, а Гибралтар находится в глубочайшем кризисе, демонстрируя катастрофическую игру в атаке. Несмотря на слабые домашние результаты хозяев, класс латвийской команды выше, а гостевая беззубость Гибралтара (6 из 8 последних матчей без голов) делает победу Латвии наиболее вероятным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Индивидуальный тотал Гибралтара меньше 0.5 – коэффициент 1.42
  • Победа Латвии

Автор: Бестужев Павел
Лига наций Гибралтар Латвия
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
