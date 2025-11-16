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  • Сербия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Сербия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

16 ноября 2025, 18:50
Сербия
16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
2 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Латвия
49' А. Катай 60' А. Станкович
12' В. Гутковскис
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
(К) ЛВ
5
Марко Груйич
ОП
22
Саша Лукич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Лазар Самарджич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Латвия
23
Рихардс Матревикс
ВР
4
Робертс Вейпс
ЦЗ
13
Райвис Юрковскис
ЦЗ
19
Максимс Тонисевс
ПЗ
7
Эдуардс Дашкевичс
ЛП
10
Лукасс Вапне
ЛВ
21
Денисс Мельникс
ОП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
15
Дмитрийс Зеленковс
ПВ
9
Владислав Гутковскис
(К) ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
12
Велько Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Огнен Мимович
ПЗ
23
Александар Катай
ЛВ
7
Александар Станкович
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
18
Лука Илич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
9
Йован Милошевич
ЦФ
Латвия
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
22
Алексейс Савельевс
ЦП
16
Kristers Penkevics
ЦП
20
Danila Patijcuks
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
19
Марко Регза
ЦФ
5
Ingars Pulis
ЦФ
20
Bruno Melnis
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Райкович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
5
Груйич
22
Лукич
14
Живкович
11
Костич
21
Самарджич
7
Радоньич
8
Йович
3-1-3-2-1
23
Матревикс
19
Тонисевс
13
Юрковскис
4
Вейпс
21
Мельникс
11
Савалниекс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
15
Зеленковс
10
Вапне
9
Гутковскис
3
Павлович
4
Мимович
4
Мимович
3
Павлович
22
Лукич
7
Станкович
7
Станкович
22
Лукич
5
Груйич
6
Гудель
6
Гудель
5
Груйич
7
Радоньич
23
Катай
23
Катай
7
Радоньич
8
Йович
9
Милошевич
9
Милошевич
8
Йович
10
Икаунекс
22
Савельевс
22
Савельевс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
16
16
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
19
Регза
19
Регза
9
Гутковскис
10
Вапне
5
5
10
Вапне
Остались в запасе
Сербия
Латвия
1
Джордже Петрович
ВР
12
Велько Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Лука Илич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
20
Danila Patijcuks
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
20
Bruno Melnis
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
12
Велько Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Лука Илич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
20
Danila Patijcuks
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
20
Bruno Melnis
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Сербия - Латвия
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
8
17
Офсайды
2
0
Количество передач
581
292
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.99
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Латвии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Латвия

Сербия – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 ноября 2025

Источник: «Бомбардир»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Латвия Сербия
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