16.11.2025, воскресенье, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 10 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Сербия
Сербия
3-1-2-3-1
1
Райкович
16
Эракович
4
Миленкович
3
Павлович
5
Груйич
22
Лукич
14
Живкович
11
Костич
21
Самарджич
7
Радоньич
8
Йович
3-1-3-2-1
23
Матревикс
19
Тонисевс
13
Юрковскис
4
Вейпс
21
Мельникс
11
Савалниекс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
15
Зеленковс
10
Вапне
9
Гутковскис
3
Павлович
4
Мимович
4
Мимович
3
Павлович
22
Лукич
7
Станкович
7
Станкович
22
Лукич
5
Груйич
6
Гудель
6
Гудель
5
Груйич
7
Радоньич
23
Катай
23
Катай
7
Радоньич
8
Йович
9
Милошевич
9
Милошевич
8
Йович
10
Икаунекс
22
Савельевс
22
Савельевс
10
Икаунекс
7
Дашкевичс
16
16
7
Дашкевичс
9
Гутковскис
19
Регза
19
Регза
9
Гутковскис
10
Вапне
5
5
10
Вапне
Остались в запасе
Сербия
Латвия
1
Джордже Петрович
ВР
12
Велько Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Лука Илич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
20
Danila Patijcuks
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
20
Bruno Melnis
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
12
Велько Илич
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
15
Велько Милосавлевич
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
18
Лука Илич
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
1
Крисъянис Звиедрис
ВР
12
Френкс Оролс
ВР
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
2
Даниэльс Балодис
ЦЗ
20
Danila Patijcuks
ЦП
7
Kristaps Grabovskis
ЦП
20
Bruno Melnis
ЦФ
Главный тренер
Велько Паунович
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Сербия - Латвия
2
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
13
3
Нарушения
8
17
Офсайды
2
0
Количество передач
581
292
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
73
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.99
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча Сербия против Латвии, 10-й тур отбора к ЧМ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 ноября в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия – Латвия
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
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Источник: «Бомбардир»