Албания – Латвия: прогноз и ставки на матч 9 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

08 сентября 2025 9:16
Албания - Латвия
09 сент. 2025, вторник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Албании
Сделать ставку

9 сентября на «Arena Kombëtare» в Тиране состоится матч шестого тура Квалификации чемпионата мира в зоне Европы между сборными Албании и Латвии. Обе команды ведут борьбу за выход из группы и находятся в середине таблицы, имея минимальный разрыв в очках. Этот матч может стать ключевым для одной из сборных в борьбе за плей-офф.

Албания

Сборная Албании подходит к игре с серией из трeх матчей без поражений в квалификации, что указывает на улучшение формы. Команда набрала 5 очков после 4 туров, удерживая 3 место. Победа над Андоррой (3:0) и ничьи с Сербией и Латвией добавили уверенности. В последней товарищеской встрече албанцы переиграли Гибралтар – пусть и минимально (1:0), но с уверенной игрой в защите.

Главной проблемой остаeтся слабая реализация моментов: за 5 последних матчей Албания забила лишь 5 голов, что в среднем даeт 1.00 за игру. При этом команда надeжна в обороне – только 3 пропущенных мяча за тот же период. Лидер атаки Недим Байрами продолжает быть ключевым игроком, несмотря на скромную результативность.

Латвия

Сборная Латвии находится на 4 позиции в таблице, отставая от Албании на одно очко. После четырeх туров у команды 4 балла и негативная серия из трeх матчей без побед в квалификации. В последнем туре Латвия проиграла Сербии 0:1, что подчеркнуло проблемы в атаке.

Команда забила лишь дважды в последних пяти матчах, что говорит о низкой результативности – в среднем 0.40 гола за игру. Дарио Шитс остаeтся лучшим бомбардиром с двумя мячами в шести встречах, но поддержки в атаке ему явно не хватает. Также латвийцы пропускают в трeх матчах подряд – оборона нестабильна даже против команд средней руки.

Факты о командах

Албания

  • Не проигрывает в трeх матчах квалификации подряд
  • В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах
  • Лишь 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах
  • Победа над Андоррой 3:0 и ничья с Сербией 0:0

Латвия

  • Не выигрывает три тура подряд в квалификации
  • В среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах
  • 5 пропущенных мячей в последних 5 встречах
  • Проигрыш Сербии 0:1 в предыдущем туре

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
2
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
0.5
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Самая крупная ничья:  1:1
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Албания
1 : 0
09.09.2025
Латвия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 4 тур
Латвия
1 : 1
10.06.2025
Албания

Прогноз на матч Албания – Латвия

Обе сборные имеют схожие показатели в турнирной таблице, но текущая форма и более уверенная игра в обороне делают Албанию фаворитом этой встречи. Команда показывает дисциплинированный футбол и умеет наказывать соперников за ошибки. Латвия испытывает трудности в атаке, и на выезде ей будет крайне сложно вскрыть защиту хозяев. При этом не стоит ожидать результативной феерии – обе команды играют с оглядкой на оборону. Скорее всего, матч получится сдержанным, где минимальное преимущество будет на стороне Албании.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Албании – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65

1.75
Победа Албании
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Латвия Албания
