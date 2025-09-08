9 сентября на «Arena Kombëtare» в Тиране состоится матч шестого тура Квалификации чемпионата мира в зоне Европы между сборными Албании и Латвии. Обе команды ведут борьбу за выход из группы и находятся в середине таблицы, имея минимальный разрыв в очках. Этот матч может стать ключевым для одной из сборных в борьбе за плей-офф.

Албания

Сборная Албании подходит к игре с серией из трeх матчей без поражений в квалификации, что указывает на улучшение формы. Команда набрала 5 очков после 4 туров, удерживая 3 место. Победа над Андоррой (3:0) и ничьи с Сербией и Латвией добавили уверенности. В последней товарищеской встрече албанцы переиграли Гибралтар – пусть и минимально (1:0), но с уверенной игрой в защите.

Главной проблемой остаeтся слабая реализация моментов: за 5 последних матчей Албания забила лишь 5 голов, что в среднем даeт 1.00 за игру. При этом команда надeжна в обороне – только 3 пропущенных мяча за тот же период. Лидер атаки Недим Байрами продолжает быть ключевым игроком, несмотря на скромную результативность.

Латвия

Сборная Латвии находится на 4 позиции в таблице, отставая от Албании на одно очко. После четырeх туров у команды 4 балла и негативная серия из трeх матчей без побед в квалификации. В последнем туре Латвия проиграла Сербии 0:1, что подчеркнуло проблемы в атаке.

Команда забила лишь дважды в последних пяти матчах, что говорит о низкой результативности – в среднем 0.40 гола за игру. Дарио Шитс остаeтся лучшим бомбардиром с двумя мячами в шести встречах, но поддержки в атаке ему явно не хватает. Также латвийцы пропускают в трeх матчах подряд – оборона нестабильна даже против команд средней руки.

Факты о командах

Албания

Не проигрывает в трeх матчах квалификации подряд

В среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах

Лишь 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах

Победа над Андоррой 3:0 и ничья с Сербией 0:0

Латвия

Не выигрывает три тура подряд в квалификации

В среднем 0.40 гола за игру в последних 5 матчах

5 пропущенных мячей в последних 5 встречах

Проигрыш Сербии 0:1 в предыдущем туре

Прогноз на матч Албания – Латвия

Обе сборные имеют схожие показатели в турнирной таблице, но текущая форма и более уверенная игра в обороне делают Албанию фаворитом этой встречи. Команда показывает дисциплинированный футбол и умеет наказывать соперников за ошибки. Латвия испытывает трудности в атаке, и на выезде ей будет крайне сложно вскрыть защиту хозяев. При этом не стоит ожидать результативной феерии – обе команды играют с оглядкой на оборону. Скорее всего, матч получится сдержанным, где минимальное преимущество будет на стороне Албании.

