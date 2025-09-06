Отбор ЧМ-2026. Сербия без игроков РПЛ победила Латвию

Сборная Латвии дома проиграла Сербии со счетом 0:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.

Единственный гол забил Душан Влахович на 12-й минуте.

Защитник «Спартака» Срджан Бабич и защитник «Зенита» Страхиня Эракович провели всю игру на скамейке запасных сборной Сербии. Защитник «Сочи» Неманья Стойич не попал в заявку гостей на матч.

Сербия занимает 2-е место в группе K европейского отбора ЧМ-2026 с 7 очками после 3 матчей. Отставание от лидирующей Англии составляет 2 очка.

Латвия идет на 4-й позиции с 4 очками.