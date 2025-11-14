Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии

Завершились еще пять матчей 9-го тура европейской квалификации ЧМ-2026.
Франция крупно обыграла Украину благодаря дублю и ассисту Килиана Мбаппе.
Португалия сенсационно уступила Ирландии, завершая встречу вдесятером из-за удаления Криштиану Роналду.
Италия и Англия с одинаковым счетом 2:0 победили Молдавию и Сербию соответственно.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа K. 9 тур
Андорра - Албания - 0:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Асллани, 67.
Англия - Сербия - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Б. Сака, 28; 2:0 - Э. Эзе, 90.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа D. 5 тур
Франция - Украина - 4:0 (0:0) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - К. Мбаппе, 55 (с пенальти); 2:0 - Н. Канте, 76; 3:0 - К. Мбаппе, 83; 4:0 - У. Экитике, 88.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа F. 9 тур
Ирландия - Португалия - 2:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Т. Пэррот, 17; 2:0 - Т. Пэррот, 45.
Удаления: нет - К. Роналду, 59.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа I. 9 тур
Молдавия - Италия - 0:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Д. Манчини, 88; 0:2 - Ф. Пио Эспозито, 90+2.
Источник: «Бомбардир»